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Turismo

O PP de Santiago culpa o Bipartito do problema coa regulación dos fluxos turísticos nos arredores da Catedral

O concelleiro Adrián Villa denuncia que se está a dar «unha imaxe lamentable da cidade» nesta xestión cando Compostela debera "ser referente"

O concelleiro do Partido Popular de Santiago Adrián Villa

O concelleiro do Partido Popular de Santiago Adrián Villa / cedida

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El Correo Gallego

Santiago

O edil do PP, Adrián Villa, culpou este martes o goberno local dos problemas existentes cos fluxos e accesos de visitantes e turistas na cidade, «unha cuestión que está a xerar un problema de convivencia coa veciñanza, que leva anos pedindo que se actúe».

Villa afirma que «os nacionalistas, e os anteriores gobernos de esquerdas, levan anos mirando cara a outro lado, dando unha imaxe lamentable dunha cidade que debería ser referente na xestión turística». Para o edil «é imperdoable que non se regulen os accesos á Catedral» e denunciou «o caos nas rúas das inmediacións por non ordenar os accesos coma noutras cidades europeas».

Neste sentido pronunciábase aínda o pasado venres a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que asegura que o Concello está en conversas co arcebispado e mais coa Xunta para ver cal é a mellor maneira para a regulación destes fluxos. Unhas conversas ás que se uniu o comisario Xacobeo, Marcos Gómez, de cara ao vindeiro Ano Santo 2027, e que se van retomar, segundo indicou a rexedora, no mes de setembro.

«Levan tres anos gobernando, non poden seguir dicindo que están falando ou intentando chegar a acordos sobre un problema que xa coñecían cando chegaron»

Adrián Villa

— Concelleiro do PP de Santiago

Para o edil popular estas declaracións carecen de valor xa que «levan tres anos gobernando, non poden seguir dicindo que están falando ou intentando chegar a acordos sobre un problema que xa coñecían cando chegaron». Villa incidiu en que «a Catedral xa ten ordenados os fluxos no seu interior, conta con venda anticipada de entradas e con diferentes puntos de acceso para visitas concretas ao museo, ás cubertas ou ao Pórtico da Gloria», polo que «a distribución dos fluxos na vía pública é unha cuestión que lle compete ao goberno nacionalista».

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Servizo de limpeza

Villa indicou no seu comunicado que «a distribución de fluxos non é o único problema da cidade, xa que segue sen haber un reforzo no servizo de limpeza, de seguridade a pé de rúa, falta información en diferentes puntos das inmediacións da Catedral para non saturar as oficinas de turismo e as cámaras de seguridade seguen sen gravar».

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