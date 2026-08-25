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Subvencións

Os socialistas de Compostela urxen a Sanmartín a convocar as axudas ás entidades veciñais

A concelleira Marta Abal denuncia "falta de planificación" por parte do goberno local e tacha a situación presente de «inaudita e sen precedentes»

A concelleira socialista Marta Abal

A concelleira socialista Marta Abal / cedida

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El Correo Gallego

Santiago

A edil socialista Marta Abal reclamou este martes ao goberno local que «convoque de maneira inmediata as axudas municipais ás asociacións veciñais de 2026, que continúan pendentes cando o outono xa está ás portas e as entidades seguen sen saber con que fondos municipais van contar este ano». Abal reiterou que o o PSOE xa advertiu isto o 1 de xullo e recalcou que para o seu grupo «resulta inadmisible que as asociacións que precisan programar con antelación as súas actividades continúen a estas alturas do ano sen certezas sobre os recursos dos que van dispoñer».

Por todo isto, Abal reclámalle á alcaldesa Sanmartín que «desbloquee dunha vez esta convocatoria» e esixiulle que non se poña de perfil «ante un problema que afecta ao funcionamento do movemento veciñal». A edil criticou sobre este atraso na convocatoria a «falta de planificación» do executivo de Sanmartín.

«O que está acontecendo este ano coas axudas é, para nós, simplemente inaudito e unha situación sen precedentes», apunta a edil Marta Abal.

A concelleira socialista remarcou a «importancia que estas subvencións teñen para o funcionamento cotián do tecido asociativo compostelán», destacando a importancia destas entidades «para a vida dos barrios e das parroquias» que precisan do apoio municipal para organizar actividades culturais, sociais e de lecer e, nalgúns casos, tamén para afrontar os gastos de mantemento dos seus locais.

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Así, o grupo municipal socialista, alén de instar o goberno bipartito a resolver a convocatoria pendente piden que esta situación non se repita en 2027, polo que máis alá de instar a que se convoquen as axudas deste ano esixen que «a convocatoria das axudas de 2027 se publique, como moi tarde, en xaneiro» dese mesmo ano.

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