El 'Súper Weekend' llega a Área Central en Santiago: descuentos extra y grandes promociones en grandes marcas
Desde este jueves 27 hasta el sábado 30, los clientes podrán aprovechar los descuentos especiales sobre el precio outlet
Agosto encara ya su recta final y, con él, se acerca poco a poco la vuelta a la normalidad. El regreso al trabajo, al colegio y a las rutinas habituales está cada vez más cerca, por lo que estos últimos días del verano son una buena oportunidad para renovar el armario y aprovechar algunas promociones especiales antes de que llegue septiembre.
Así, el centro outlet Área Central de Santiago se prepara para celebrar su Súper Weekend, con tres jornadas llenas de descuentos y grandes promociones.
A partir de este jueves 27 y hasta el sábado 29, los visitantes podrán aprovechar descuentos especiales sobre el precio outlet en algunas de las marcas más reconocidas del especio comercial, como Bimba y Lola, Scalpers, El Ganso o Silbon, entre otras.
Las ofertas del Súper Weekend, que se pueden disfrutar únicamente por tiempo limitado, se han convertido en la ocasión perfecta que ningún aficionado a la moda se puede perder.
Estos días servirán por tanto para que los clientes puedan prepararse para la vuelta a la rutina y acceder a promociones especiales en una amplia selección de productos de moda y complementos.
Programación variada de ocio y cultura
Además de esta campaña de promociones, Área Central ya trabaja en la programación de actividades para los próximos meses del año, con una agenda pensada para todos los públicos que combinará cultura, ocio, entretenimiento y dinamización comercial.
Entre las propuestas previstas más inmediatas figuran torneos de ajedrez, una feria de antigüedades, una actuación de la real Filharmonía de Galicia, el festival de ocio educativo Dálle Xogo y diferentes ferias especializadas dedicadas a ámbitos como la artesanía, el coleccionismo de discos, el cine o los juguetes.
Plan ideal: compras y gastronomía
El Súper Weekend y sus descuentos especiales se completan con la variada oferta de restauración que se puede encontrar en los establecimientos de Área Central. Compras y gastronomía forman el plan ideal para estos días en la visita al espacio comercial.
En el Outlet Área Central hay donde escoger para hacer esa pausa entre compra y compra: brunch y meriendas variadas, desayunos y cafés sabrosos, cocina tradicional y sabores internacionales para la hora de comer y cenar.
De este modo, compras y gastronomía se convierten en el plan perfecto para disfrutar de una jornada completa en Área Central durante la celebración del Súper Weekend.
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