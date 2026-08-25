United Airlines mantendrá la conexión directa entre Santiago y Nueva York en 2027

Santiago mantendrá el próximo verano su conexión aérea directa con Nueva York. United Airlines ha confirmado que recuperará durante la temporada estival de 2027 varias de las rutas internacionales que incorporó en el verano de 2026, entre ellas el enlace entre el aeropuerto de Newark y el aeropuerto Rosalía de Castro.

La continuidad de esta conexión supone una gran noticia para la capital gallega, que conservará así enlaces directos con Estados Unidos durante la próxima temporada alta. La ruta permite conectar Santiago con el área metropolitana de Nueva York sin necesidad de realizar escalas y facilita tanto la llegada de viajeros estadounidenses a Galicia como los desplazamientos de residentes hacia Norteamérica.

La decisión se enmarca en el ambicioso plan de expansión internacional anunciado por United Airlines para 2027. La aerolínea estadounidense incorporará diez nuevas ciudades a su red en Europa y Asia y pondrá en marcha nuevas conexiones desde varios de sus principales aeropuertos estadounidenses.

Entre las rutas que United prevé recuperar durante el verano de 2027 figuran, además de Santiago de Compostela, los vuelos desde Newark a Split, en Croacia; Bari, en Italia, y Glasgow, en Escocia. La compañía mantiene de este modo su apuesta por conexiones estacionales con destinos europeos que presentan una elevada demanda turística durante los meses de verano.

Más presencia en Europa

La programación anunciada por United incluye diez nuevos destinos internacionales, dos de ellos españoles: Ibiza, Valencia, Okinawa, Toulouse, Luxemburgo, Marsella, Terceira, Liubliana, Olbia y Catania. Ocho de estas ciudades no cuentan actualmente con conexión directa de ninguna otra aerolínea estadounidense, según la compañía.

United también ampliará sus conexiones desde Estados Unidos con nuevos vuelos a Osaka, Milán y París, al tiempo que prevé recuperar el servicio entre San Francisco y Tel Aviv.

La aerolínea asegura que con esta expansión ofrecerá más destinos en España, Italia, Francia, Portugal y Japón que cualquier otra compañía aérea estadounidense. La estrategia refuerza especialmente su presencia en el mercado europeo y consolida Newark como uno de sus principales puntos de entrada al continente.

Una conexión estratégica para Santiago

Para Santiago, la permanencia del vuelo directo con Nueva York permite mantener un enlace de largo radio de especial relevancia para la proyección internacional de la ciudad y de Galicia. La conexión facilita el acceso directo a uno de los principales mercados emisores de visitantes de Estados Unidos y contribuye a reforzar la oferta aeroportuaria de Lavacolla durante los meses de mayor actividad turística.

La continuidad de la ruta se produce además en un momento en el que United está ampliando de forma significativa su red transatlántica. Desde 2017, la compañía ha incorporado 58 destinos internacionales y actualmente opera vuelos a más de 160 destinos fuera de Estados Unidos.

La aerolínea también prepara la entrada en servicio de su nuevo Airbus A321XLR, bautizado como Born to Explore, que estará destinado a reforzar algunas de sus conexiones internacionales. El nuevo avión contará con 32 plazas premium, incluidas 20 suites United Polaris y 12 asientos United Premium Plus, además de nuevas prestaciones de conectividad y entretenimiento.

United prevé que el A321XLR comience a operar determinadas rutas nacionales en septiembre de 2026 y pase al servicio internacional el 1 de diciembre, inicialmente desde Washington Dulles hacia Ámsterdam y Dublín.