Más de 50 programas y 851 plazas: así es la oferta de doctorado de la USC para el próximo curso

La USC oferta un total de 56 programas de doctorado y 851 plazas para el curso académico 2026-2027. Quienes deseen acceder a alguno de estos programas podrán formalizar su solicitud entre el 1 y el 8 de septiembre. El 21 de septiembre se publicará la lista provisional de admitidos y del 22 al 24 se abrirá el plazo de reclamaciones. La lista definitiva se anunciará el 30 de septiembre y el plazo de matrícula se extenderá del 1 al 7 de octubre.

Un programa de doctorado reúne las actividades y líneas de investigación que guían al estudiante en la elaboración y defensa de una tesis doctoral. Se trata del tercer y último ciclo de los estudios universitarios, después del grado y el máster, y conduce a la obtención del título de doctor.

Por áreas de conocimiento, 11 programas se engloban en Artes y Humanidades, diez de ellos en el Campus de Santiago, mientras que el de Lógica, Filosofía de la Ciencia y Estudios Sociales de la Ciencia se encuentra en tramitación.

En el área de Ciencias se ofertan 12 programas: once en Santiago y uno en Lugo, el de Agricultura y Medio Ambiente para el Desarrollo, también en tramitación. Ciencias de la Salud concentra otros 13 programas, de los que 11 se imparten en Santiago. En Ciencias Sociales y Jurídicas se incluyen catorce, todos ellos en el campus compostelano. Por último, el área de Ingeniería y Arquitectura cuenta con seis programas, cuatro en Santiago y dos en Lugo.

La oferta completa de programas de doctorado puede consultarse en la página web de la USC.

En cuanto a los precios, los cursos o complementos formativos estructurados en créditos ECTS tendrán un coste de 32 euros por crédito, mientras que los cursos no estructurados en ECTS se situarán en 3,30 euros por hora. La tutoría anual de doctorado tendrá un precio de 200 euros.

La directora de la Edius: «O estudantado de doutoramento traballa en centros equipados con instalacións de vangarda, docencia de calidade (...)»

La directora de la Escola de Doutoramento Internacional da USC (Edius), la profesora Isabel Neira, destaca que, como nuevos investigadores, «o estudantado de doutoramento traballa en centros equipados con instalacións de vangarda, docencia de calidade, unha forte apertura internacional e excelentes conexións coa contorna socioeconómica para impulsar o seu desenvolvemento profesional».

Las personas interesadas deben revisar la lista, elegir el programa que mejor se adapte a sus intereses de investigación y analizar cuidadosamente los criterios de admisión. Es importante verificar que se cumplen todos los requisitos. La documentación requerida para cada programa debe cargarse a través de la Secretaría Virtual.