Dos accidentes con heridos por salidas de la vía en los accesos a Santiago
El primero ha tenido lugar a las 15:19, cuando una fuerte tromba de agua caía sobre la capital de Galicia, en el kilómetro 65 de la AP-9
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Dos accidentes con heridos por salidas de la vía a primera hora de la tarde de este miércoles en los accesos a Santiago de Compostela. Por fortuna, ninguno de los dos siniestros parece grave, según informan fuentes del 112 Galicia.
El primero de ellos ha tenido lugar a las 15:19, cuando una fuerte tromba de agua caía sobre la capital de Galicia, en el kilómetro 65 de la AP-9, concretamente en la salida del polígono de A Sionlla.
El segundo ha ocurrido a las 16:06, en Conxo, concretamente en la A-59 sentido A Coruña.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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