Dormir en Santiago cuesta más que nunca: el precio de los hoteles bate su récord este verano

La noche de hotel en Santiago durante el pasado mes de julio marcó el precio medio más alto desde que hay registros, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El coste medio se situó en 105,31 euros, lo que supone un incremento del 4,47 % en el último año, unos 4,5 euros más.

Con este dato, Santiago ocupó el segundo lugar entre las grandes ciudades gallegas, solo por detrás de A Coruña. La tarifa media de sus hoteles quedó en 113,94 euros, frente a los 99,30 euros de un año antes, casi quince euros más.

El récord de precios hoteleros coincide además con la entrada en escena de la tasa turística, que también está generando nuevos ingresos para las arcas municipales. El Concello de Santiago ha recaudado 1.759.452,21 euros en los primeros nueve meses de aplicación de este impuesto, que entró en vigor en octubre de 2025. En concreto, en el primer periodo entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, se recaudó un total de 617.636,25 euros, según los datos de Tesourería, que se suman a los 1.141.816,46 euros del primer semestre de 2026.

Desde que comenzó la serie, en 2021, Santiago había sido la ciudad gallega con la tarifa media diaria más elevada, con la excepción de 2023, cuando A Coruña la superó por 4,55 euros, con 94,94 euros frente a los 90,29 euros de la capital gallega.

Por detrás de Santiago se situó este año Vigo, con un precio medio de 100,14 euros, frente a los 91,07 euros del año anterior, casi nueve euros más. Ourense, por su parte, registró 70,70 euros, siendo la única de las cuatro grandes ciudades gallegas que redujo su precio respecto al año anterior, cuando se situó en 71,33 euros. En Lugo, el precio medio para alojarse en un hotel quedó en 60,13 euros, unos tres euros más que un año antes.

Con todo, el dato de julio supone un descenso respecto al mes anterior. En junio, el coste medio por noche en los hoteles de Santiago alcanzó los 111,99 euros, siendo la tarifa más elevada de lo que va de año.

La evolución de la serie histórica muestra además que Santiago es la única de las cuatro grandes urbes gallegas que ha incrementado su precio medio cada año. En las otras tres ciudades analizadas se alternan subidas y bajadas. En julio de 2021, el precio medio en Santiago se situaba en 77,31 euros. Un año después ascendió hasta los 88,99 euros; en 2023 alcanzó los 90,29 euros; en 2024, los 95,54 euros, y el año pasado llegó a los 100,81 euros.

En el resto de las grandes ciudades gallegas, los precios también han aumentado respecto a 2021. En A Coruña, el precio medio era de 73,70 euros, unos 40 euros menos que ahora; en Ourense, de 55,55 euros, 15 euros menos; en Vigo, de 64,01 euros, 36 euros menos, y en Lugo, de 53,08 euros, 7 euros menos.

El sector reclama un turismo de mayor valor

El portavoz de la Unión Hotelera Compostela, José Antonio Liñares, considera positiva la evolución de los precios hoteleros de Santiago y recuerda que, durante los últimos años, la ciudad se había situado por debajo de otras urbes Patrimonio de la Humanidad. Tras la pandemia, explica, Compostela ha ido «recuperando terreo», una evolución que considera beneficiosa para el sector y para la ciudad.

Liñares relaciona esta evolución con el crecimiento experimentado por la planta hotelera de la ciudad desde el Xacobeo de 2004, que, a su juicio, hace necesario un «reaxuste cunha nova dinámica de prezos» que permita mejorar la rentabilidad de los establecimientos.

El portavoz de la patronal hotelera vuelve además a reclamar que Santiago no dependa únicamente del movimiento turístico del verano. «Meses como abril e setembro, de congresos, convencións e festivais, son importantes para lograr un turismo que aporte valor ao conxunto turístico de Compostela», señala.