Homenaje a María Pardo: el urbanismo como forma de servicio

Hay nombres que llevan dentro un país entero. Y la genealogía acompaña al nombre. La familia paterna de María de los Ojos Grandes Pardo Valdés es de Lugo y, por su madre, es la propia del poeta Eduardo Pondal: la de Ponteceso y Laxe, y también la de Santiago (los Parga Pondal residían en la bella casa que levantaron en la Carrera del Conde, número 14). El lazo era doble, además, porque su abuela era hermana de Isidro Parga Pondal, abuelo y homónimo de su marido. No es un dato ornamental sino que explica una manera de estar en Galicia: la de las familias que entendieron el país como una tarea, no como un paisaje, y en las que los apellidos no se reciben como privilegio sino como obligación. De Pondal viene la letra del Himno; de Parga Pondal, la geología de Galicia levantada mapa a mapa. Un linaje de gente que se puso a trabajar.

Y que también sirvió a Santiago y ayudó a gobernarlo. Una de sus plazas, junto a la Capela das Ánimas, lleva el nombre de su tatarabuelo, Salvador Parga Torreiro: catedrático de Derecho Político y Administrativo, senador, presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País y de la Academia Compostelana de Jurisprudencia, fundador y presidente de la Caja de Ahorros y concejal. Los Parga estuvieron vinculados al gobierno compostelano desde el siglo XVIII. De modo que, cuando María Pardo se sentó en Raxoi no estrenaba nada: continuaba. Y destacó con enorme sacrificio personal como concejala de Urbanismo.

Un mandato imposible

La memoria pública es corta y selectiva, pero Santiago vivió entre 2011 y 2015 el mandato más convulso de su historia reciente. La crisis había pulverizado la actividad constructora, las arcas municipales estaban exhaustas y sobre el Ayuntamiento se abatía además la onda expansiva de la Operación Pokemon. La ciudad llegó a tener tres alcaldes esos años.

En aquel escenario, María Pardo desempeñó la concejalía de Urbanismo, Vivienda, Rehabilitación y Ciudad Histórica, a la que se sumaron el Desarrollo Urbano Sostenible y Parques y Jardines. Es decir: el área que concentra a la vez la mayor presión económica, exposición judicial y carga simbólica de cuantas existen en concellos en España. Porque, en Compostela, el urbanismo no es solo urbanismo: es Patrimonio de la Humanidad. Cada licencia de un canalón, cada rehabilitación, cada cubierta de pizarra pasa por un tamiz de normas, informes y sensibilidades que en pocas ciudades del mundo tiene equivalente. Nadie pide ese puesto; se acepta.

María Pardo fue la impulsora del parque que cambió la Plaza de Galicia / Arxina

Un legado que no lleva su nombre

Entre los hechos que explican su gestión hay uno que no dio titular. Durante su etapa se constituyó en Raxoi la Comisión Mixta del llamado perímetro azul, en virtud de la cual la Xunta delegó en el Concello la competencia para conceder licencias en el ámbito de protección del casco histórico, hasta entonces sometidas a autorización previa de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Traducido: dos meses menos de espera para cada vecino, cada comerciante y cada propietario que quisiera arreglar su casa dentro de la ciudad vieja. Una delegación extraordinaria, por diez años renovables, que la Xunta no concedía a cualquiera. No hubo inauguración ni cinta que cortar: hubo expedientes, informes y la paciencia de quien ha entendido que la buena política municipal consiste en quitarle obstáculos a la gente.

Con las obras ocurre algo parecido, porque los plazos de una ciudad son más largos que los de un mandato: quien planifica casi nunca inaugura y quien inaugura casi nunca recuerda quién planificó. Buena parte de los grandes proyectos de infraestructura que Santiago ha ejecutado en la década siguiente se impulsaron en aquellos años.

El caso de Smartiago es todavía más elocuente. La apuesta por convertir a Compostela en la primera ciudad del Estado que emplease la compra pública de innovación para resolver retos de sostenibilidad en una ciudad Patrimonio de la Humanidad (residuos, movilidad en el casco histórico, iluminación que no degrade la piedra) arrancó desde su área en el tramo final de aquel mandato. Los convenios se firmaron después, con otro gobierno; la ejecución llegó con un tercero; y todavía hoy, con más de 6 millones de fondos europeos comprometidos, el proyecto no ha terminado de aplicarse. Ella no cortó ninguna cinta: se limitó a tener la idea a tiempo.

La política de "lluvia fina"

De todas sus competencias, la que más le gustaba era Parques y Jardines, y eso dice bastante de cómo entendía el oficio. Se rehabilitó la Finca do Espiño y se abordó el parque infantil de la Plaza de Galicia, espacio hasta entonces casi inhabitable en pleno corazón de la ciudad.

Y para eso hacía lo que casi nadie hace: reunirse cada semana con una asociación de vecinos distinta para escuchar de primera mano qué necesitaban. Ella lo llamaba hacer política de "lluvia fina": la que no se ve caer, pero cala y llega a todas partes. A todas: no solo a la ciudad, también a las parroquias, ese Santiago rural que aparece en los presupuestos mucho menos que en los discursos.

Dar la cara

A su responsabilidad de gestión sumó la portavocía. Semana tras semana fue la voz del gobierno municipal ante los medios: la que comparecía a explicar lo aprobado, a responder por lo acertado y también por lo que no lo era, y a encajar las preguntas incómodas. Quien recuerde aquellas ruedas de prensa recordará también su firmeza de carácter. En mayo de 2014, mientras media Compostela daba por hecho su relevo y algún medio publicó que una "indisposición" le impedía comparecer, se plantó ante los periodistas y zanjó la cuestión con una frase que merece quedar en la historia del periodismo político gallego: "Sigo viva, mal que les pese a algunos". Y tras detallar su jornada de trabajo, terminada a las once de la noche, remató: "Mucha actividad me parece para estar indispuesta".

Ni victimismo, ni retirada ni comunicado redactado por un asesor: ironía, datos y la barbilla alta. Uno puede compartir o no sus posiciones políticas, pero quien da la cara todos los días, en el peor momento y sabiendo que la próxima pregunta va a doler, merece reconocimiento.

La tragedia de Angrois

Y llegó el 24 de julio de 2013. De aquella noche no hace falta escribir mucho: cada uno de nosotros sabe dónde estaba. Los vecinos de Angrois bajaron al talud antes que nadie, los hospitales se llenaron, la gente hizo cola para donar sangre y el Apóstol se suspendió.

Lo que sí conviene dejar dicho es que un Ayuntamiento, en una catástrofe así, no es una abstracción: son personas concretas que dejan de dormir y se ponen a resolver lo que nadie había previsto. María Pardo estuvo allí, en la gestión directa, durante días y semanas. La respuesta que dieron la ciudad y su Concello fue, por consenso de cuantos la vieron desde fuera, ejemplar. Ella era, en aquel momento, una parte muy visible de ambos. No hay nada que celebrar en un aniversario como ese; solo recordar quién estuvo y cómo estuvo.

Durante su etapa de concejala en Raxoi / Ó.C.

La sentencia que nadie leyó

Y llegó el núcleo de la deuda con María Pardo. Ella fue uno de los siete concejales condenados en primera instancia a 9 años de inhabilitación por aprobar en junta de gobierno, siguiendo un informe jurídico municipal, que el Concello asumiese los gastos de defensa de otro edil. Aquella condena no fue un episodio menor: fue el detonante de la descomposición definitiva del gobierno local y de la llegada del tercer alcalde del mandato. Costó carreras, reputaciones y salud.

En marzo de 2015, la sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña revocó la condena y los absolvió a todos. El tribunal concluyó que no podía tenerse por probado que los acusados se hubieran apartado conscientemente del criterio jurídico que la propia casa les había facilitado. No fue una absolución técnica ni un archivo por defecto de forma: fue la constatación de que no hubo delito.

Aquella sentencia firme ocupó una fracción mínima del espacio que había ocupado la condena. La reputación de una persona honesta se destruye con un daño irreversible: la dimisión ya se había producido, el gobierno ya se había roto, el estigma ya circulaba y no existía procedimiento alguno capaz de devolver lo que se había quitado.

En Santiago, aquello no se reparó nunca. No hubo el gesto público que la absolución exigía, ni por parte de quienes la habían señalado ni siquiera, dolorosamente, por parte de los suyos. Si este artículo sirve para algo, que sea para dejarlo escrito con todas las letras: María de los Ojos Grandes Pardo Valdés fue acusada, fue condenada y fue absuelta. Y quien quiera hablar de ella tendrá que hacerlo con la sentencia absolutoria delante, no con un recorte de prensa de 2013.

Gratitud

Póngase todo junto: la crisis más severa en 80 años, un Concello sin dinero, un gobierno que se deshacía a pedazos, tres alcaldes, una causa judicial encima y la peor catástrofe ferroviaria de la democracia a dos kilómetros del Obradoiro. Y, en medio de todo eso, una concejala que sacaba adelante el urbanismo, la vivienda, la rehabilitación, la ciudad histórica, el desarrollo urbano sostenible y los parques; que comparecía cada semana ante la prensa; que recibía a los vecinos uno a uno; y que dejaba proyectos aprobados para que otros los inaugurasen diez años después. Sería difícil discutir que María Pardo dio un paso al frente para ayudar en todo a esta ciudad y a sus vecinos. Hasta el punto de que habrá quien diga (y no le faltará razón) que ella fue la auténtica alcaldesa de Santiago en aquellos años.

Compostela dura porque generaciones sucesivas de personas fueron cosiéndola piedra a piedra, licencia a licencia, informe a informe. Ese trabajo casi nunca lleva nombre. Hoy conviene escribir el suyo, al igual que una plaza de esta ciudad lleva el de su bisabuelo. Gracias, María; gracias por el rigor, por el aguante y por dar la cara cuando dar la cara costaba caro. Ánimo y fuerza, aunque sé que lo primero no te falta. Y que esto te llegue a tiempo, ahora que toca volver a demostrar, una vez más y contra quien haga falta, que sigues viva.