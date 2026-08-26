Pedro Blanco exige la comparecencia de Goretti Sanmartín por las "versións contraditorias" de su Gobierno con Fly2Galicia

Nuevo capítulo en la polémica por el futuro desembarco de Fly2Galicia en Lavacolla. El candidato del PSOE a la Alcaldía de Santiago, Pedro Blanco, ha anunciado este miércoles que el Grupo Municipal Socialista solicitará la comparecencia de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, en el Pleno para que dé explicaciones sobre la actuación del Bipartito alrededor de esta aerolínea, señalada por sus vínculos con Israel a través de la rumana FlyYo, la empresa que operará los vuelos ofertados desde Compostela.

“Chegados a este punto, non abondan explicacións a medias. A alcaldesa ten que comparecer e explicar con absoluta transparencia que fixo o seu Goberno durante todos estes meses con Fly2Galicia”, ha declarado Blanco.

El candidato socialista ve contradicciones en la actuación del Bipartito porque “primeiro dixéronnos que levaban meses axudando para que este proxecto saíse adiante”, y cuando comenzaron a aparecer investigaciones periodísticas internacionales que vinculan a FlyYo con vuelos utilizados para trasladar a población palestina fuera de Gaza, “a señora Sanmartín tratou de reducir todo a unhas simples reunións e de desvincularse da iniciativa”. Por ello, Blanco exige que la alcaldesa aclare “que xestións se realizaron desde o Concello e que información se tiña sobre as empresas que estaban detrás da operativa”.

El Gobierno local se desmarcó el pasado viernes del proyecto. Compostela Aberta, el socio minoritario de la coalición, expresó a través de las redes sociales su rechazo "a que no noso país operen empresas implicadas nas políticas xenocidas do Estado de Israel e a calquera apoio institucional a entidades sospeitosas desa colaboración co xenocidio en Gaza". Posteriormente, la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, reiteró que no existe ningún compromiso económico con Fly2Galicia por parte de Raxoi y descartó colaborar con la iniciativa en caso de confirmarse la conexión israelí.

Blanco ha recordado que el PSOE pidió “explicacións desde o primeiro momento” y ha lamentado que, varios días despúes, “seguimos sen ter respostas claras”, mientras las informaciones que vinculan a FlyYo con el desplazamiento forzoso de población palestina aumentan las dudas sobre el proyecto. “Sempre apoiaremos que o Concello traballe para conseguir novas conexións”, ha incidido Blanco, quien advierte que “se un Goberno leva meses traballando nun proxecto, ten a responsabilidade de saber con quen está traballando e comprobar a súa viabilidade antes de prestarlle respaldo institucional”.

“A alcaldesa débelle explicacións á veciñanza de Santiago. É o momento da máxima transparencia e de deixar atrás os enredos e as versións contraditorias. Goretti Sanmartín ten que comparecer e contar con claridade que fixo o seu Goberno con Fly2Galicia”, ha concluido Pedro Blanco.

Verea: "Un bochorno para Santiago"

La polémica generada en torno a Fly2Galicia ha llevado también al líder del PP compostelano, Borja Verea, a calificarla como "un bochorno para Santiago" y una muestra de una forma de gobernar que asegura que el Partido Popular no comparte. Asegura que el Gobierno municipal ha llegado a esta situación por su "política errática" y por la falta de "un modelo claro para a cidade".

Critica que pasaran de "un discurso de turistas non e de desconfianza cara ao turismo a celebrar cada nova conexión aérea no balcón de Raxoi coma se fose un gol da selección española”, y considera que "a présa pola fotografía e polo anuncio” por parte del ejecutivo local es lo que ha llevado a que acabase implicando el nombre de Santiago en una polémica que se podría haber evitado “con algo tan sinxelo, básico e elemental como comprobar con quen se está a falar”.

Sin comprobaciones previas

Insiste en que su partido "quere máis voos, máis investimentos e máis oportunidades para Santiago, e queremos que calquera iniciativa seria que chegue á cidade funcione", pero entiende que "un goberno serio primeiro comproba e despois apoia; primeiro comproba e despois pon o nome de Santiago". Y es algo que desde su punto de vista no se ha hecho en esta caso con una empresa que, según subraya, cuenta con un euro de capital social y que no acredita experiencia en la gestión de servicios de este tipo.

“Non hai solvencia económica nin técnica. Como mínimo, terían que saltar todas as alertas antes de poñer o nome de Santiago con esa alegría e esa falta de responsabilidade”, advierte sobre Fly2Galicia. Verea resalta que “ese é o problema neste caso: o goberno municipal sentouse cunha empresa sen solvencia económica nin técnica e non fixo as comprobacións necesarias”.