El PP de Santiago insiste en que no apoyará las tarifas del bus si se mantiene "a retirada da gratuidade" a los mayores

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, insistió este miércoles que los once concejales populares "no apoyarán" las tarifas recogidas en el nuevo contrato del transporte urbano, que tendrán que pasar por el pleno municipal, si el Bipartito "mantén a retirada da gratuidade" a las personas mayores. "A gratuidade do autobús para os maiores é unha liña vermella para nós. Os nosos concelleiros e os nosos votos nunca van apoiar unhas tarifas que eliminen este dereito", ha manifestado este miércoles en una rueda de prensa.

El cambio proyectado por Raxoi al que se refiere Verea pasa por que las personas jubiladas cuenten con un bono para pensionistas con 100 viajes gratuitos al año y, a partir del 101, paguen 50 céntimos por cada trayecto.

En su comparecencia, Verea ha presentados dos informes de la Intervención y la Secretaría del Ayuntamiento para remarcar que, de cara a la aplicación de las nuevas tarifas, deberá aprobarse una ordenanza no fiscal que esté en vigor en el momento de inicio de ejecución del contrato. En este contexto, ha remarcado la situación de minoría del Gobierno local para reprocharle su postura: "Nós somos 11 concelleiros, 11 votos, e o goberno actual ten oito. Só oito edís non poden pretender que os maiores e os xubilados perdan un dereito que xa tiñan".

"Todo isto ten unha solución moi sinxela: manter a gratuidade", ha sugerido el líder popular, que ha manifestado "querer" un transporte "máis moderno", pero "non a costa dos maiores". Así, ha insistido en que su formación no pide "inventar nada".

No obstante, ha apelado a "dous vías" para que el Concello apruebe la ordenanza de las tarifas: una solución, a sus ojos, "sinxela", que pasa por atender a su petición; o, de lo contrario, "convencer os seus socios no pleno" -en alusión al PSOE y las non adscritas- "para retirarlle a gratuidade aos maiores".

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A renglón seguido, Verea se ha comprometido a defender esta gratuidad "ata o final". "E se non podemos conseguilo agora, farémoso/farémolo no ano 2027", ha concluido, con un guiño de cara a las próximas municipales, en las que se postulará de nuevo como candidato a la Alcaldía por el PP.