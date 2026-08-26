Recorre con dos prótesis de rodilla el Camino desde Saint Jean Pied de Port para visibilizar la esclerosis múltiple

Tras más de un mes caminando dentro de una peregrinación solidaria para visibilizar la esclerosis múltiple, Nemesio Cuadrado ha culminado hoy su aventura jacobea en la plaza del Obradoiro.

Vecino de Villamuriel de Cerrato, inició su aventura el 23 de julio en Saint Jean Pied de Port, con el objetivo de dar a conocer esta enfermedad, pero también como una forma de reconocimiento al papel de las personas que cuidan de los afectados y para recabar apoyos en favor de la Asociación Esclerosis Múltiple Palencia.

Limitaciones en el día a día

"Es la enfermedad de las mil caras, a cada uno nos afecta de una manera", ha recalcado el presidente de esta entidad, José Fernando de Abajo Rioja, en declaraciones a Europa Press. Lo ha hecho tras explicar que estos enfermos tienen "síntomas que muchos no son visibles" y les limita en su "vida diaria".

Además, ha destacado la importancia de "divulgar y sensibilizar" sobre una patología que "es más frecuente entre personas de 20 a 40 años". "Que nos conozcan mejor nos ayuda a todos", ha señalado, apostando por "incentivar a las autoridades para investigar sobre esta enfermedad".

"Nosotros, a día de hoy, moriremos con esclerosis múltiple pero no de esclerosis múltiple", ha expuesto. En este sentido, ha añadido que "la curación no parece que a día de hoy sea factible pero quién sabe".

Recibimiento en Santiago

El peregrino palentino ha sido recibido este miércoles en Santiago por sorpresa por socios de dicha entidad con el mensaje Gracias por cada paso, como reconocimiento al esfuerzo y a la visibilidad que ha dado a la esclerosis múltiple a lo largo de todo el recorrido.

Con dos prótesis de rodilla, Nemesio Cuadrado convive con la enfermedad que padece su mujer desde hace más de 20 años y él es "su principal apoyo cotidiano".

Según ha explicado José Fernando de Abajo, otro de los motivos de este recorrido solidario es "llamar la atención de las administraciones locales" para que faciliten a la asociación un "local más grande". Dispone de un espacio muy reducido que dificulta el desarrollo simultáneo de actividades como habilitación funcional, neuropsicología, logopedia y talleres, ha indicado.

La peregrinación solidaria ha generado más de "7.000 euros de recaudación" en la etapa entre Frómista y Carrión de los Condes, donde "alrededor de 60 personas" acompañaron a Nemesio en una caminata patrocinada por particulares y empresas. Estos fondos se destinarán a sostener servicios, actividades, apoyo y acompañamiento para las personas con esclerosis múltiple y sus familias.