Verea y Muíños se suman al debate sobre el cambio en Rúa das Rodas: “É un colapso anunciado”

El PP y los concelleiros non adscritos se suman al debate sobre el cambio en la Rúa das Rodas, que pasará a ser de sentido único a partir del próximo 7 de septiembre. La modificación, que llega tras la construcción de un paso de cebra elevado para mejorar la seguridad en el acceso a la Escola Infantil Galiña Azul, obligará a desviar todo el tráfico hacia la Rúa Valle-Inclán, una vía que ya soporta una elevada densidad de vehículos, y que concentra puntos de mucha afluencia en la capital gallega como el Colegio La Salle, el CGAC, el Museo do Pobo Galego y un aparcamiento público.

El líder popular de Santiago, Borja Verea, cuestiona con dureza la actuación del Gobierno local, asegurando que “aquí faltan explicacións” y que se están tomando decisiones “sen falar con ninguén”. A su juicio, la medida carece de sentido común: “Acaban de facer un paso elevado, un paso de peóns para dar seguridade a unha pequena escola infantil que alí existe e ao mesmo tempo cambian miles de vehículos, cambian todo o tráfico e méteno por diante do colexio máis grande de Santiago, que é A salle. Con miles de rapaces, de pais e de nais”.

Asimismo, Verea considera que esta contradicción exige una respuesta inmediata por parte del Concello y afirma compartir “eu entendo e comparto o cabreo monumental” de las familias del centro educativo. Para él, la preocupación no es solo del Partido Popular ni de un sector concreto, sino “do sentido común”, un problema que según el líder del PP es algo que compete a toda Compostela.

Muíños advierte de un “embudo monumental”

Por su parte el concelleiro no adscrito Gonzalo Muíños, elevó también el tono ante esta problemáticat, alertando de que la decisión del gobierno de Goretti Sanmartín puede provocar un “colapso anunciado” en el norte del casco histórico. Muíños reclama que el Concello abra de forma urgente un canal de diálogo con la comunidad educativa, la vecindad y el sector del transporte antes del inicio del curso escolar.

“A mobilidade de Santiago non se pode xestionar a base de ensaio e erro”, señaló, recordando que ya durante las obras de julio, cuando se aplicó el mismo desvío por Valle-Inclán, se registraron retenciones importantes pese a la menor actividad estival.

El edil subraya que la medida obligará a canalizar por Valle-Inclán alrededor de 500 pasos diarios de autobuses urbanos e interurbanos, además del tráfico particular, generando un “embudo monumental” que podría extender las retenciones hasta Concheiros en las horas punta.

Muíños también cuestiona el propio paso elevado ejecutado en As Rodas, construido en piedra en una calle con fuerte pendiente y tráfico pesado: “Todas e todos sabemos como funciona a pedra en Santiago coa choiva e co paso continuo de autobuses cargados”.

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Un mes de prueba que llega en pleno inicio del curso

El Concello prevé mantener el sentido único de Rúa das Rodas durante un mes en periodo de prueba, justo coincidiendo con el arranque del curso escolar. La medida, vinculada históricamente a la transformación del conector central de Santiago, se enfrenta ahora a un clima de creciente oposición y a la exigencia de abrir un proceso de diálogo antes de que la zona quede, según advierten Verea y Muíños, “totalmente bloqueada”.