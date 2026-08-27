El atasco judicial dispara más del doble los asuntos pendientes en seis meses: "Os cartos dos santiagueses están parados aquí por falta de persoal"

El atasco en los juzgados de Santiago se ha visto notablemente agravado durante el primer semestre de 2026. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) difundidos por el sindicato Alternativas na Xustiza (AXG), en la jurisdicción civil se ha producido un bloqueo a raíz de la implantación de la nueva oficina judicial, que se traduce en un aumento del 27% de las ejecuciones pendientes –el procedimiento que se sigue para hacer cumplir una sentencia– entre el 31 de diciembre de 2025 y el 30 de junio de este año, pasando de 5.839 a 7.109. En el mismo periodo los asuntos pendientes de tramitar se han disparado un 127%, tras subir de 991 hasta 2.256.

Versiones dispares sobre la situación del personal

El sindicato responsabiliza a la Xunta de Galicia –la administración competente en materia de medios y personal– de esta situación, al señalar que faltan efectivos y no se han cubierto las plazas vacantes. Según AXG, antes de la desaparición de los antiguos juzgados ya advirtieron al director xeral de Xustiza, José Tronchoni, de que los cuadros de personal eran "absolutamente insuficientes" para la nueva estructura. Fuentes del Gobierno gallego señalan que "é falso que houbese recortes de persoal coa implantación da nova oficina xudicial, todo o contrario", indicando que se ampliaron en 13 las plazas de funcionarios en Galicia y en tres en Santiago.

Las versiones sobre la cobertura de plazas en el tribunal de instancia de la capital gallega son opuestas. AXG responsabiliza a Tronchoni de diseñar plantillas insuficientes y le señala por ignorar los asuntos pendientes heredados y por mantener sin cubrir desde mayo el 20% de los puestos –4 vacantes de 21–. Sin embargo, la Xunta lamenta "os comunicados tratando de alarmar á cidadanía" con el mal funcionamiento de la Justicia y asegura que el servicio de ejecución cuenta con 32 personas –entre civil y penal–, de las que "soamente faltan 2, pero a maiores conta con 2 funcionarios de reforzo". El sindicato matiza que esos refuerzos se han incorporado para ejecutar la sentencia del accidente del Alvia.

Sentencias sin ejecutar

Alternativas na Xustiza subraya que el retraso en las ejecuciones repercute en asuntos como herencias, medidas de apoyo a la discapacidad o pensiones alimenticias. La delegada sindical Natalia Vázquez explica en conversación con este diario que es la fase "onde se recuperan, por exemplo, os cartos cando o veciño che move os marcos e che debe 20.000 euros. Esa parte é a que nós denunciamos porque a maioría dos cartos dos santiagueses están parados aquí por falta de persoal". En esta línea, insiste en que "non hai persoal suficiente para executar esas sentenzas que se dictan, co cal a cidadanía acaba tendo ese descontento ao ver que a Xustiza non avanza".

Además de la falta de personal, Vázquez avisa de "outra traba", la llegada de funcionarios procedentes de listas de contratación que carecen de formación. "Hai un montón de procedementos parados que, se chegas a cegas, non existe esa formación e seguimos atascando aínda máis", critica, achacando esta situación a "unha falta de competencia da Dirección Xeral de Xustiza, que non ten os funcionarios formados e non quere facelo porque non hai ningún tipo de interese na formación".

AXG cree que el bloqueo irá a peor y la Xunta destaca el trabajo en materia de sentencias

Por todo ello, Alternativas na Xustiza envió el 19 de agosto un informe a Tronchoni explicando la situación y reclamando la "cobertura inmediata das prazas vacantes desde o mes de maio", así como la convocatoria urgente de una mesa de negociación para "estudar as cargas de traballo" y ampliar la plantilla para adaptarla "ás verdadeiras necesidades do Partido Xudicial". La representante sindical asegura que no han obtenido respuesta porque "en agosto parece que cerran a ventá e que non lle fan caso a ninguén".

Mientras, AXG alerta de que la situación de bloqueo se agravará en los próximos meses. "Se temos en conta que as estatísticas do Consello Xeral do Poder Xudicial son anteriores ao período de vacacións onde o 50% do cadro de persoal non está, os números actuais aínda son moito peores", aseguran, algo que Vázquez considera garantizado "ao 98%".

El Gobierno autonómico no se ha pronunciado sobre las peticiones del sindicato pero sí matiza que "a existencia dun elevado volume de procedementos de execución nun xulgado reflicte o importante traballo en materia de sentenzas". Por lo tanto, desde Xustiza añaden que "canto maior sexa o número de sentenzas ditadas, maior será o número de execucións iniciadas". De esta manera, "tendo en conta que en 2024 se rexistrou o maior número de asuntos de entrada e que o ano pasado se ditou o maior número de sentenzas, prevese que neste 2026 se rexistre o maior número de execucións", concluyen.