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Novo corte de tráfico en Santiago: a avenida de Xoán Paulo II pecha o domingo pola noite

A circulación quedará cortada pola instalación dun guindastre para a realización dos traballos de montaxe dunha estación de recarga de vehículos no centro comercial

Avenida de Xoán Paulo II, en Santiago

Avenida de Xoán Paulo II, en Santiago / ECG

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El Correo Gallego

Santiago

O Concello de Santiago vén de informar dun novo corte de tráfico. Desde as 22.30 horas do vindeiro domingo 30 de agosto e ata as 5.00 horas do luns 31, os dous carrís de subida da avenida de Xoán Paulo II van quedar cortados á circulación.

O motivo desta interrupción do tráfico é a instalación dun guindastre para a realización dos traballos de montaxe dunha estación de recarga de vehículos no centro comercial. A baixada da avenida de Xoán Paulo II manterase aberta en todo momento.

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O desvío alternativo a este corte será pola avenida de Rodríguez de Viguri e rúa das Cancelas.

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