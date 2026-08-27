Los chubascos remiten este viernes en Santiago con el regreso del anticiclón: así evolucionará el tiempo este fin de semana

Santiago comenzará a recuperar lentamente la influencia anticiclónica este viernes, aunque la jornada todavía estará marcada por la nubosidad y los chubascos, según la previsión de MeteoGalicia. Las precipitaciones serán más activas en el norte de la comunidad y durante las primeras horas del día, pero irán remitiendo progresivamente de cara a la noche.

Las temperaturas experimentarán un ligero o moderado ascenso durante el viernes, con máximas que no superarán los 21 grados y mínimas que se situarán en torno a los 14 grados. La probabilidad de lluvia alcanzará el 95%, aunque la previsión apunta a una reducción de las precipitaciones a partir de las 17:00 horas.

El sábado, menos lluvia y temperaturas al alza

La situación mejorará progresivamente durante el sábado. Las temperaturas continuarán ascendiendo y alcanzarán los 22 grados de máxima, mientras que las mínimas rondarán los 15 grados, un grado más que las previstas para el viernes.

La probabilidad de lluvia se reducirá hasta el 50% y se espera que los cielos permanezcan mayoritariamente despejados a lo largo de la jornada. De este modo, el fin de semana comenzará a mostrar una tendencia más estable tras varios días marcados por la inestabilidad.

El domingo, la jornada más estable

La mejoría continuará el domingo, cuando las temperaturas alcanzarán los 23 grados de máxima y los 15 grados de mínima. La probabilidad de precipitaciones descenderá hasta el 45%, la más baja prevista para el fin de semana.

Durante las horas centrales del día, esta probabilidad será todavía menor y se situará en torno al 35%, según MeteoGalicia. Los cielos permanecerán despejados durante buena parte de la jornada, consolidando así la progresiva recuperación de la influencia anticiclónica en Galicia.

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En conjunto, la previsión dibuja un fin de semana de mejora progresiva, con un viernes todavía lluvioso, especialmente durante la mañana, y un sábado y domingo cada vez más secos y cálidos.