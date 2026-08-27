Los vehículos clásicos resplandecerán de nuevo en Santiago el 26 de septiembre

Los coches antiguos volverán a ser los grandes protagonistas del Obradoiro el 26 de septiembre, jornada en la que se celebrará la decimocuarta edición de la Concentración de Vehículos Históricos Xornadas de Patrimonio.

Una cita organizada por Compostela Monumental, Automóvil Club de Galicia, Xunta, Deputación da Coruña y Concello de Santiago, y que es ya un clásico dentro de la automoción en el noroeste peninsular.

El cupo máximo será de 160 vehículos y no podrán acceder a la plaza ninguno que no haya sido previamente inscrito, bien a través del correo electrónico automovilclubdegalicia@yahoo.es o bien llamando al teléfono 609 291550. Un número máximo sobre el que el presidente de Automóvil Club Galicia, Juan Carlos Pérez Otero, indica que busca «garantir a seguridade dos afeccionados, veciños e turistas que nos visitan e preservar o entorno patrimonial do Obradoiro».

Dinamización de la zona histórica

Estas jornadas de patrimonio, que a nivel mundial organiza la Federación Internacional de Automóviles Antiguos en las principales capitales del mundo, en Galicia se llevarán a cabo en Santiago, gracias a la iniciativa de la Asociación de Comerciantes Compostela Monumental y el Automóvil Club de Galicia, en colaboración con el Concello.

Los vehículos permanecerán expuestos entre las 11:00 y las 19:00 horas, en una concentración que para el presidente de Compostela Monumental y Cocahi, José Manuel Bello, «é unha das máis importantes de Europa das que organizan a FIVA e FEVA coincidindo coas Xornadas de Patrimonio, e contribúe a dinamizar a zona histórica e outras da cidade durante eses días».