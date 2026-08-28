A aeroliña Fly2Galicia desvincúlase dos voos de FlyYo para sacar palestinos de Gaza

Ante a polémica xerada nos últimos días, a aeroliña Fly2Galicia enviou este venres un comunicado de prensa para aclarar a súa relación con FlyYo, posterior ás operacións desta última vinculadas coa saída forzada de determinadas persoas dos territorios palestinos atacados por Israel.

«Fly2Galicia no participó, directa ni indirectamente, en los vuelos a los que se refieren dichas informaciones», aseguran dende a compañía que pretende comezar a operar dende Santiago. A empresa asegura que «las operaciones que están siendo objeto de atención mediática fueron realizadas por FlyYo con anterioridad al establecimiento de la relación contractual actualmente existente entre ambas compañías».

Ademais, a compañía recalca que «Fly2Galicia es un proyecto empresarial independiente cuyo objetivo es contribuir a mejorar la conectividad aérea de Galicia mediante el desarrollo y comercialización de nuevas rutas nacionales e internacionales desde Santiago». Meta para a que contratou os servizos de FlyYo como operador aéreo, «dentro de un modelo de colaboración habitual en el sector de la aviación comercial».

«Las operaciones que están siendo objeto de atención mediática fueron realizadas por FlyYo con anterioridad al establecimiento de la relación contractual actualmente existente entre ambas compañías» Fly2Galicia

Dende Fly2Galicia aseguran que logo de «tener conocimiento de las informaciones publicadas relativas a determinadas operaciones realizadas anteriormente por FlyYo, se nos ha trasladado que los vuelos a los que se refieren dichas publicaciones fueron operaciones chárter civiles contratadas por un tercero, que su intervención se limitó a la prestación del servicio de transporte aéreo y que dichas operaciones se realizaron, según manifiesta la compañía, contando con las correspondientes autorizaciones».

Fly2Galicia reitera que a súa relación con FlyYo «es posterior a los hechos que están siendo objeto de atención mediática». Con todo, afirman que seguirán a realizar as comprobacións necesarias para «garantizar» que operadores e provedores que participan no proxecto reúnen os requerimentos legais e lamenta que «determinadas informaciones» puideran chegar a crear confusión entre os potenciais usuarios.

«Fly2Galicia mantiene su compromiso con el desarrollo de una conectividad aérea estable, segura y transparente para Galicia y permanecerá a disposición de las autoridades, para facilitar las aclaraciones que resulten necesarias.