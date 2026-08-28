Espectáculo de circo contemporáneo con música en directo na Casa das Máquinas

No marco da programación do Festival C, a Casa das Máquinas acolleu este xoves Fins al cel, de Spinish Circo, un espectáculo de circo contemporáneo con música en directo que propón unha viaxe arredor da diversidade, das identidades e dos límites persoais.

Fins Al Cel (Ata o ceo) é unha evocación ao espazo-tempo, un proceso vital que forma parte do ADN humano e que nos permite descubrir ata onde chegan os límites. Unha historia sobre a diversidade de traxectorias, viaxes e identidades que nos axuda a entendernos e a descifrarnos.

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Público durante o espectáculo de circo na Casa das Máquinas. / Santiago Esturao

O Festival C é unha iniciativa organizada polo Concello de Santiago a través de Compostela Cultura que conta co apoio da Deputación da Coruña e a colaboración do programa APEGO.