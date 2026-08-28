Espectáculo de circo contemporáneo con música en directo na Casa das Máquinas
Acolleu este xoves 'Fins al cel', de Spinish Circo, unha performance con música en directo que propón unha viaxe arredor da diversidade, das identidades e dos límites persoais
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R. S.
No marco da programación do Festival C, a Casa das Máquinas acolleu este xoves Fins al cel, de Spinish Circo, un espectáculo de circo contemporáneo con música en directo que propón unha viaxe arredor da diversidade, das identidades e dos límites persoais.
Fins Al Cel (Ata o ceo) é unha evocación ao espazo-tempo, un proceso vital que forma parte do ADN humano e que nos permite descubrir ata onde chegan os límites. Unha historia sobre a diversidade de traxectorias, viaxes e identidades que nos axuda a entendernos e a descifrarnos.
O Festival C é unha iniciativa organizada polo Concello de Santiago a través de Compostela Cultura que conta co apoio da Deputación da Coruña e a colaboración do programa APEGO.
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