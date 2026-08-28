Un estudio sobre el manejo de la vía aérea liderado desde Santiago y realizado en ocho hospitales gallegos, premiado como el mejor trabajo del año

Un estudio sobre el manejo de la vía aérea liderado desde Santiago por el Servicio de Anestesiología y Reanimación del CHUS y llevado a cabo en ocho hospitales gallegos, acaba de ser galardonado con el John Smith Airway Paper of the Year Award 2026, un destacado premio internacional para el mejor trabajo sobre intubación.

La distinción fue entregada este 26 de agosto durante un webinar internacional sobre vía aérea organizada por la Association of Anaesthetists, en una cita en la que la tercera firmante del artículo, María Bermúdez, fue la encargada de presentar los resultados obtenidos y de recoger dicho galardón en representación de todo el equipo investigador.

Bajo el título Universal videolaryngoscopy for tracheal intubation in the operating theatre: A prospective non-randomised clinical trial, el trabajo premiado ha sido liderado por el anestesiólogo e investigador del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago Manuel Taboada y publicado en la revista Anaesthesia, de referencia a nivel mundial en el ámbito de la anestesiología.

Participaron en las dos fases del estudio 5.135 pacientes

Integrado dentro del proyecto multicéntrico Videolar-Surgery, en él se analizó a un total de 5.135 pacientes sometidos a intubación traqueal, comparando dos períodos consecutivos de la práctica clínica. En la primera se estudió a 2.568 pacientes utilizando el laringoscopio directo Macintosh, la técnica tradicional de intubación y, tras un período de formación, los profesionales pasaron a utilizar el videolaringoscopio como dispositivo de primera elección en 2.567 pacientes.

En las intubaciones, llevadas a cabo tanto por anestesiólogos especialistas como por médicos residentes, se reprodujeron las condiciones habituales de la práctica clínica, mientras que en otros estudios anteriores lo que se había hecho era una evaluación de la videolaringoscopia en condiciones experimentales muy controladas o en poblaciones seleccionadas. Frente a ello, el proyecto gallego se centró en lo que sucede cuando se introduce de forma sistemática en los quirófanos y lo utilizan profesionales con diferentes niveles de experiencia en pacientes reales.

Entorno de práctica clínica real

Un estudio que, según destacan los autores, representa el mayor análisis comparativo realizado en un entorno quirúrgico de práctica clínica real entre laringoscopia directa y videolaringoscopia.

Sus resultados ponen sobre la mesa ventajas relevantes con la utilización sistemática de esta última técnica. En concreto, la proporción de intubaciones sencillas aumentó del 74,3 al 86,3%, mientras que el éxito en el primer intentó pasó del 85,8 al 91,6%, y la necesidad de utilizar dispositivos adicionales para conseguir la intubación descendió del 10,7 al 5,5%. Cabe destacar también que las complicaciones relacionadas con la intubación bajaron del 9,7 al 5,5%, y se redujo la necesidad de cambiar de dispositivo o de que otro profesional tuviera que llevar a cabo la intubación, así como los episodios de intubación esofágica.

"Os resultados apoian que a videolaringoscopia poida converterse no estándar para a intubación traqueal en quirófano" Manuel Taboada — Líder del estudio multicéntrico y anestesiólogo del CHUS

“A importancia non está unicamente en conseguir intubar ao paciente, senón en facelo ao primeiro intento, cunha boa visión da vía aérea e reducindo ao máximo as dificultades e as complicacións. Os nosos resultados mostran que utilizar o videolaringoscopio de forma sistemática mellora todos estes aspectos”, subraya Taboada, quien añade que "a nosa formulación é que unha tecnoloxía que permite visualizar mellor a vía aérea, aumenta a posibilidade de intubar ao primeiro intento e reduce as complicacións, debería estar dispoñible e utilizarse de forma habitual". "Os resultados apoian que a videolaringoscopia poida converterse no estándar para a intubación traqueal en quirófano", incide.

Reconocimiento a la investigación clínica gallega

Con respecto al premio recibido, el anestesiólogo del área sanitaria compostelana afirma que "para o noso grupo é un recoñecemento especialmente importante porque se trata dun premio internacional especificamente dedicado á investigación en manexo da vía aérea", y subraya que el hecho de que un estudio desarrollado en ocho hospitales gallegos fuera seleccionado como el mejor trabajo publicado en este ámbito "supón un recoñecemento ao nivel da investigación clínica que podemos realizar desde Galicia”. En este caso, participaron 35 anestesiólogos y 60 médicos residentes, personal que recibió formación específica y siguió un protocolo común durante el desarrollo del estudio.

Falta de financiación

De ahí que Manuel Taboada apunte que el premio, organizado anualmente en memoria de John Smith, es "de todos os profesionais que participaron no proxecto. Incluír máis de 5.000 pacientes en oito hospitais e desenvolver un estudo destas características en condicións de práctica clínica real supuxo un enorme esforzo colectivo e moitas horas de traballo, en numerosas ocasións fóra do noso horario laboral".

Por último, apuesta por "reforzar o apoio a este tipo de investigación directamente vinculada coa asistencia sanitaria", que considera puede contribuir de forma clara a mejorar la seguridad del paciente quirúrgico, y que pudo llevarse a cabo "grazas ao compromiso de moitísimos profesionais e ao apoio da Sociedade Galega de Anestesia e Reanimación (Agaryd) e do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), pero sen financiamento específico que facilitase o seu desenvolvemento”.