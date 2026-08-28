Evacuan a varias personas sin hogar para limpiar los soportales de Correos

Los viandantes que pasaban por las inmediaciones de las oficinas centrales de Correos en la rúa do Franco a media mañana de este viernes vieron con sorpresa cómo varios agentes de la Policía Local de Santiago y personal de limpieza procedían a evacuar a algunas de las personas sin hogar que acostumbran a asentarse en ese lugar.

Una evacuación sobre la que los afectados habían sido previamente avisados, según se apunta a EL CORREO GALLEGO desde el Concello, quien señala que se les había indicado que se iba a proceder a dichas labores de limpieza, pero que en ningún caso se les estaba desalojando del lugar.

A la espera de un nuevo centro

Al margen de esta situación puntual, Santiago está a la espera de poder inaugurar el nuevo Centro Municipal de Acollida e Inclusión para Persoas sen Fogar de Belvís, en el que en principio habrá cabida para catorce plazas que contribuirán a paliar la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran muchas de estas personas.

Mientras tanto, desde diferentes entidades también se trabaja en la ciudad en el ámbito de las personas sin hogar, como es el caso de Cruz Roja, que colabora con el Servizo Municipal de Urxencias Sociais (Semus) dede su creación en 2021.

También Cáritas, ante el creciente problema del precio de la vivienda, destina una importante parte de sus recursos a ofrecer asistencia residencial, contando con una red de 43 viviendas y 232 plazas.