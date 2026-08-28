El letrado compostelano Manuel Cutrín regresa a Santiago tras casi año y medio como consejero delegado de Isdefe, empresa pública del Ministerio de Defensa
Con plaza en el Consello Consultivo de Galicia y experiencia de asesor jurídico del Concello de Santiago y la Diputación de Lugo, Cutrín deja Madrid a petición propia por "razones familiares" y para "afrontar nuevos retos profesionales"
El compostelano Manuel Cutrín Domínguez regresa a Galicia. Casi un año y medio después de su nombramiento como consejero delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), la empresa pública dependiente del Ministerio de Defensa ha confirmado la salida "a petición propia" para "afrontar nuevos retos profesionales".
En concreto, el que fue director de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Santiago desde 2019 hasta su marcha a Madrid, explicó en su perfil de Linkedin las causas de su marcha, que atribuye exclusivamente a razones personales . "Después de una etapa tan intensa y desafiante como fructífera al frente de Isdefe, dejo mi cargo de forma ordenada y de común acuerdo. Me esperan nuevos retos profesionales y mi familia, que este tiempo tan intenso ha sacrificado también muchas cosas". De hecho, su entorno asegura que la familia ha sido lo que más ha pesado en su vuelta a Galicia, ya que es padre de dos niñas pequeñas.
De ese modo, desvincula su salida de la de su número dos en Isdefe, María Teresa Castillos, exdirectora de Desarrollo Corporativo y Estrategia que dimitió a finales de junio, pero en su caso por ser imputada en el caso Leire Díez.
Cutrín se había puesto al frente de Isdefe, empresa de ingeniería y consultoría del Ministerio de Defensa, en abril de 2025, sustituyendo entonces a Francisco Quereda. Ahora toma su relevo Daniel Acuña, ya nombrado consejero delegado de la compañía pública. A él le ha deseado suerte Cutrín en esta nueva etapa: "Quiero desearle lo mejor", escribió el compostelano. "Como director de operaciones conoce en profundidad la compañía". De hecho, está en Isdefe desde 1988.
Además, en su marcha, Cutrín lanza una reflexión final: "Frente a un mundo de ruido, quedaos con esta idea: Juntos somos mejores. Y ese es el verdadero valor de servir en el sector público".
La empresa agradece el "compromiso y dedicación" del compostelano
Tanto Acuña como la propia Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España han agradecido el "compromiso y dedicación" de Manuel Cutrín en un periodo en el que "expresó como prioritarios los objetivos de fortalecer la organización, prepararla para el futuro y trabajar por la excelencia", junto a un equipo al que ha calificado de "extraordinario" en lo profesional y lo personal.
Cutrín lideró Isdefe en un momento especialmente sensible en el ámbito de la Defensa, con una importante inversión en la materia por parte de los Gobiernos. En este contexto geopolítico, la empresa pública cobró especial relevancia.
Tiene plaza como letrado del Consello Consultivo de Galicia
Cutrín, licenciado en Derecho por la USC en el año 2004, tiene plaza por oposición del Cuerpo de Letrados del Consello Consultivo de Galicia, donde ejerció entre los años 2008 y 2012. En ese momento se marchó en servicios especiales para la Diputación de Lugo, donde ejerció como jefe de los servicios jurídicos.
En el año 2019, regresó a su ciudad como jefe de la asesoría jurídica del Concello de Santiago, un cargo donde también tuvo entre manos algunos de los asuntos más relevantes de la agenda política y administrativa de la capital gallega.
Cutrín, padre de dos niñas, siempre ejerció en cargos técnicos, aunque también coqueteó con la política, cuando Valentín González Formoso lo incluyó en la ejecutiva del PSdeG que diseñó tras ganar las primarias en diciembre de 2021. Cutrín se encargó del área de coordinación jurídica. En todo caso, es una persona muy cercana a Gómez Besteiro.
Ahora, regresa a Galicia para lo que él definió como nuevos retos profesionales, peros sin concretar si ocupará su plaza de letrado en el Consultivo o volverá a la asesoría jurídica de alguna empresa o administración, como hizo los últimos años.
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