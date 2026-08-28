La histórica librería de Santiago que afronta un futuro incierto tras casi medio siglo en San Pedro: “No sé qué pasará en cinco años"

Lleva exactamente 45 años defendiendo la literatura gallega desde un rincón de San Pedro, pero Antonio Pedreira ya no se atreve a hablar del futuro. "Non sei que pasará en cinco anos", admite uno de los libreros más conocidos del ámbito cultural de Compostela, desde su bastión de libros en el número 55 de la Rúa do Home Santo.

Él ya está retirado y su mujer Chus, con la que montó la Libraría Pedreira en 1981, está próxima a la jubilación. Tiene claro que no "habrá traspaso" ni "nada", por lo que todo depende de si su hijo continúa o no con el negocio, pero no hay decisión por ahora. "Poden pasar moitas cousas", reconoce Antonio, que celebra el 45 aniversario de su local sin saber si llegará al medio siglo.

Es casi el tiempo que lleva tratando de acercar la cultura y lectura gallega a las calles compostelanas. La pasión siempre la tuvo ahí -"estar rodeado de libros", dice, es lo que más le gusta-, incluso cuando despachaba comandas en el antiguo bar que sus padres tenían en el establecimiento.

Aún recuerda las advertencias de su familia sobre el riesgo de pasar de la barra a las novelas, pero Pedreira era joven y tenía una idea clara: las librerías debían ser espacios culturales y él iba a dar ejemplo con un lugar que le enseñase la pluma gallega a los lectores que cruzaran bajo su rótulo color vino.

Hoy, ya lleva más de 2.000 presentaciones, además de recitales, debates y charlas. Cuando calcula la cifra se sorprende, pero también se alegra, porque "hacer lectores" en gallego es su "orgullo" más "grande".

Solo hay que pasar la vista por las estanterías para ver la prueba de ese compromiso. "O 90% do que temos é en galego", asegura el librero, que se sigue paseando entre las baldas a pesar de su jubilación. Uno, al parecer, nunca se retira del todo de la literatura.

La Libraría Pedreira, el local donde el barrio de San Pedro se hizo adulto

En los 45 años que lleva tras el mostrador, Antonio Pedreira ha visto crecer a buena parte del barrio de San Pedro. En los inicios, cuando aún tenía artículos de papelería y libros de texto, siempre le rondaban los niños del Colegio La Salle y el Juventud, que acudían a por sus cuadernos y enseres escolares.

Hoy ya "son adultos" y siguen acercándose, porque bordear los expositores de esta histórica librería de Santiago se ha convertido en un hábito difícil de suprimir. Y también llegan nuevos niños, atraídos por los "preciosos libros" infantiles en gallego que asoman entre las baldas y les hablan de dragones, magia y brujas en el idioma de sus padres y sus abuelos.

A pesar de trabajar con tantos títulos, Pedreira siempre tiene una recomendación para quien se la pida. Una de las que más hace es Flores de Ferro, de María Rei, una de esas historias que, asegura, "debería ler todo o mundo" y que no se ha cansado de sugerir siempre que se ha presentado ante él algún cliente inseguro sobre su próxima lectura.

Los de Neira Vilas y Teresa Moure ocupan otro lugar especial en el corazón de este curtido librero, que ha llenado en varias ocasiones la tienda con sus presentaciones. Todavía guarda como un tesoro el cuadro que la ganadora del Premio Xerais le regaló cuando acudió a hablar de su obra. "Foron un soporte moi grande. Levar un negocio é complicado e ás veces o pasas mal, pero levamos 45 anos en pé e hai xente que o valora", apunta con alegría.

Las numerosas distinciones que ha recibido en este tiempo -entre ellos, el premio a la mejor librería gallega en 2003- han sido otro combustible para continuar viviendo entre papeles. Aunque, para Pedreira, el verdadero reconocimiento es otro y no se puede colgar de ninguna pared ni lucir en un estante: que se siga recordando la librería tras tantas décadas y, probablemente, que se siga haciendo incluso cuando ya no esté ahí para custodiar el barrio de San Pedro.