Raxoi recibirá a la ANPA del colegio La Salle para analizar el cambio en Rúa das Rodas: "El caos será inevitable"

"Cualquier vecino de la zona opina lo mismo. El caos en el tráfico será inevitable". Así resume Víctor Fuentes, presidente de la ANPA del Colegio La Salle de Santiago, la inquietud de la asociación ante el cambio en la Rúa das Rodas, que abrirá al tráfico el lunes 7 de septiembre, dos días antes del inicio del curso escolar, con un único sentido de circulación. Una iniciativa que, en opinión de la ANPA, complicará aún más la movilidad en una zona caracterizada por la densidad del tráfico, especialmente en las horas de apertura de los colegios.

Por ello, la asociación pidió esta semana a Raxoi una reunión con el concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, quien les recibirá el próximo lunes por la mañana. "La verdad es que nos dio una respuesta muy rápido. Es de agradecer que nos escuchen. Ahora a ver qué dice, qué informes técnicos tiene para justirficar el cambio de sentido de circulación porque, por muchas vueltas que le damos, no lo entendemos", explica Fuentes.

La Rúa das Rodas abrirá al tráfico el lunes tras la construcción de un paso de cebra elevado para aumentar la seguridad vial en el acceso a la Escola Infantil Galiña Azul. La novedad es que tendrá un único sentido de circulación, de bajada hacia Porta do Camiño, y el acceso a San Roque, Santa Clara y San Caetano será a través de la Rúa Valle-Inclán, que actualmente absorbe el tráfico que circulaba antes de las obras por la Rúa das Rodas. La intención del Concello es probar durante un mes este nuevo modelo, que podría llegar a ser permanente.

"Va a complicar muchísimo el tráfico, va a ser terrible, y el cambio no arregla nada, ni en el tráfico ni en seguridad vial. Los trabajadores de la Residencia Porta do Camiño opinan igual que nosotros, también los vecinos", incide el presidente de la ANPA de La Salle, quien solo ve una solución: volver atrás, al doble sentido de circulación.

A Rúa das Rodas está en obras dende mediados de xullo para a construción dun paso peonil elevado / Javier Rosende Novo

El PSOE entra en el debate

La transformación de la Rúa das Rodas en una vía de único sentido es una medida que el Bipartito contemplaba desde hace años y que siempre ha vinculado a la transformación del conector central de Santiago. No obstante, se trata de una iniciativa compleja, dada la enorme densidad de tráfico que soporta esta calle y el hecho de que por As Rodas circula el transporte urbano más utilizado por los usuarios compostelanos.

Este viernes, la concelleira del Grupo Municipal Socialista Marta Abal entró en el debate al trasladar la "preocupación" en su formación por los cambios de movilidad previstos en el entorno de las calles Rodas y Valle-Inclán. “Entendemos e compartimos a preocupación manifestada pola comunidade educativa” ante una propuesta que "debe contar con garantías suficientes antes de poñerse en marcha", señala en un comunicado.

Para Abal, “calquera alternativa de mobilidade debe estar respaldada por informes técnicos sólidos”, pero también ser “explicada con transparencia” y, sobre todo, estar “consensuada coas persoas e colectivos directamente afectados”. Por ello, reclama al Gobierno local que “faga públicos os informes técnicos que sustentan a solución proposta” y explique a la ciudadanía “con claridade as razóns que a xustifican”.

Las declaraciones de Abal llegan después de que este jueves el líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, volviese a arremeter contra el cambio en la Rúa das Rodas. El líder popular reiteró su exigencia de que el gobierno municipal dé explicaciones sobre las pruebas de cambio de sentido, tanto en As Rodas como en Valle-Inclán. También advirtió de las consecuencias que podría tener el desvío de tráfico para la seguridad de uno de los colegios con más alumnados de Santiago e insistió en que «como sempre, aquí faltan explicacións» acusando a Raxoi de tomar decisiones «sen falar con ninguén».

Por su parte, el concelleiro no adscrito Gonzalo Muíños, elevó el miércoles el tono ante esta problemática, alertando de que la decisión del Bipartito puede provocar un “colapso anunciado” en el norte del casco histórico. Muíños reclamó que el Concello abra de forma urgente un canal de diálogo con la comunidad educativa, la vecindad y el sector del transporte antes del inicio del curso escolar. “A mobilidade de Santiago non se pode xestionar a base de ensaio e erro”, señaló, recordando que ya durante las obras de julio, cuando se aplicó el mismo desvío por Valle-Inclán, se registraron retenciones importantes.

Muíños subraya que la medida obligará a canalizar por Valle-Inclán alrededor de 500 pasos diarios de autobuses urbanos e interurbanos, además del tráfico particular, generando un “embudo monumental” que podría extender las retenciones hasta Concheiros en las horas punta.