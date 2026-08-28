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Romper el silencio: 3.953 kilómetros “por los que ya no están y por los que no queremos perder”

Con 80% de su desafío completado, Jaime Rodríguez utiliza cada paso para concienciar sobre la importancia de hablar a tiempo para salvar vidas

Jaime Domínguez tras completar los 100K Madrid-Segovia.

Jaime Domínguez tras completar los 100K Madrid-Segovia. / R.R. S.S.

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Saínza Seoane

Santiago

La tasa de suicidio en España está en descenso desde hace tres años, pero, aún así, en el año 2025 se registraron 3.808 personas que decidieron quitarse la vida en nuestro país, 145 menos que en el año anterior. Pese a que la tendencia sea menor cada año que pasa, siguen siendo miles las familias que se ven inmersas en este duelo, por eso las campañas en prevención del suicidio tratan de hacerse oír para concienciar a la población.

Un ejemplo es ‘Romper el silencio’, una iniciativa de Jaime Domínguez (también conocido como Jimmy Go). El bombero madrileño se propuso hace meses correr 3.953 kilómetros, uno por cada persona que decidió quitarse la vida en el año 2024. Los casi cuatro mil kilómetros se traducen en 90 maratones, de las cuales solamente le faltan 19 para completar el reto. El bombero es padre de tres hijos y, con 50 maratones a sus espaldas, decidió embarcarse en este proyecto para generar conversación y darle visibilidad a esta realidad.

Con el 80% del reto completado, Jaime Domñinguez recuerda que con cada paso que da, tiene el propósito de contribuir a la prevención del suicidio. "Los kilómetros acumulados son para que se hable de algo que muchas veces se calla", pues, como aparece explicado en la web del proyecto: “Hablar a tiempo puede salvar vidas”. En agosto de 2026 decidió encadenar 30 maratones consecutivas, de Málaga a Santiago. Los últimos 7 días del reto están planteados para que se completen en Galicia. El primero fue en Ribadeo el lunes 24, y los 30 días de maratones concluirán este domingo en Santiago.

El recorrido para el 30 de agosto está planteado para comenzar a las 8.30 en el Multiusos Fontes do Sar y, a partir de ahí, dar vueltas por el paseo fluvial hasta completar los kilómetros, con excepción de la última, que será por el camino francés hasta la plaza del Obradoiro.

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La llegada de Jaime Domínguez a la Catedral representará el final de sus 30 maratones consecutivas del mes de agosto, pero también conseguirá darle voz a un problema que sigue afectando a miles de personas de nuestro país. En definitiva, a través del deporte, ‘Romper el silencio’ busca contribuir a la prevención del suicidio.

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