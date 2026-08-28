Sanmartín tacha de “ridícula” a polémica sobre as conversas con Fly2Galicia: "Blanco debería saber que o contacto con esta empresa chegou a través de AENA”
A alcaldesa de Santiago afirma que o goberno local comparecerá no pleno para dar contas porque “seguiremos explicando cantas veces faga falta” pero recalca que o Concello non ten competencias para contratar aeroliñas
A rexedora aféalle ao delegado do goberno, e candidato á alcaldía polo PSOE en 2027, Pedro Blanco que debera saber que “o contacto coa empresa nos chegou a través de AENA”
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, compareceu este venres en rolda de prensa para dar conta de diversos asuntos, entre os que os medios a interrogaron arredor da polémica xerada coa aeroliña Fly2Galicia, con vínculos con Israel. Foron os tres grupos da Corporación local na oposición os que nos últimos días preguntaron sobre este asunto e denunciaron que o goberno de Compostela descoñecera as conexións políticas da compañía.
Para Sanmartín o máis chamativo foi a reacción do delegado do goberno e candidato á alcaldía de Santiago en 2027, Pedro Blanco. O socialista esixiu un comparecencia plenaria do executivo de Raxoi para explicar a relación con esta empresa cando “o delegado do goberno sabe ou debería saber, que o contacto con esta empresa nos chegou a través de AENA” (a compañía estatal Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea).
Hai unha semana a alcaldesa xa comentou coa prensa que se o trato con Fly2Galicia era só “unha conversa” para que a empresa presentara o seu proxecto e que a última palabra a tiña AENA. En todo caso reiterou que de confirmárense as conexións con Israel e o xenocidio de Gaza a negociación non iría adiante. Con todo, Sanmartín reiterou que é esta axencia “quen autoriza ou desautoriza rutos e usos dos aeroportos” españois, “non a Administración municipal”.
“Recomendaríalle ao señor Blanco que pregunte na súa casa antes de virlle esixindo a quen non ten atribucións” neste asunto, dixo contundente a rexedora. Así e todo afirmou que sobre este asunto o goberno bipartito “imos comparecer por iniciativa propia” no próximo pleno ordinario para “repetir todo canto dixemos”. “Lembro, unha vez máis que o Concello non autoriza as compañías aéreas a operar no aeroporto, faino o Estado”.
“Seguiremos explicando cantas veces faga falta”, reiterou Goretti Sanmartín, para apuntar tamén que esta polémica está baseada en “ansias electoralistas”. “Estamos nun punto en que parece que todo vale para facer campaña”, sentenciou.
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