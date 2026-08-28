Verea tacha de incongruente el cambio de sentido en la Rúa das Rodas de Santiago

El líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, volvió a arremeter ayer contra la idea de que el vial de la Rúa das Rodas pase a convertirse en un carril de sentido único a partir del próximo 7 de septiembre y reiteró su exigencia de que el gobierno municipal dé explicaciones sobre las pruebas de cambio de sentido, tanto en As Rodas como en Valle-Inclán.

Advirtió de las consecuencias que podría tener el desvío de tráfico para la seguridad de uno de los colegios con más alumnados de Santiago e insistió en que «como sempre, aquí faltan explicacións» acusando a Raxoi de tomar decisiones «sen falar con ninguén».

Preocupación por la seguridad vial

Borja Verea consideró que tanto las familias como los vecinos de esa zona del casco monumental compostelano tienen derecho a conocer los motivos y las consecuencias que las modificaciones previstas pueden suponer antes de que se adopte una decisión definitiva sobre la circulación viaria en dicho tramo.

Calificó de «incongruencia» que se instale un paso elevado para garantizar la seguridad de los usuarios de una escuela infantil y que, al mismo tiempo, se opte por un cambio de circulación que llevaría a miles de vehículos a pasar por delante de otro colegio en el que estudian cientos de alumnos.

Exige explicaciones

«Acaban de facer un paso elevado de peóns para dar seguridade a unha pequena escola infantil e, ao mesmo tempo, cambian todo o tráfico rodado e méteno por diante dun dos colexios con máis alumnado de Santiago», resaltó.

El líder de la oposición compostelana reiteró su exigencia de respuestas por parte del gobierno municipal, asegurando que «non é unha explicación que estea pedindo unicamente o Partido Popular; é unha explicación que está pedindo o sentido común».

Mostró asimismo su comprensión con la preocupación generada entre las familias ante la posibilidad de que el cambio se convierta en una medida definitiva.

«Entendo e comparto o cabreo monumental dos pais e das nais dos rapaces. Antes de tomar unha decisión destas características, o mínimo é dar explicacións, escoitar as familias e avaliar con rigor as consecuencias», apuntó.