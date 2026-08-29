Un frente frío deja este sábado cielos nublados y lluvias en Galicia antes del 'regreso' del verano

Jornada de cielos nublados y chubascos antes del regreso del verano. Galicia pasará de un frente frío que entra este sábado por el noroeste a una estabilización progresiva que culminaría en una segunda mitad de semana mucho más soleada y cálida.

Este sábado la comunidad estará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones. Se prevé un día de cielos grises en general y con lluvias más probables en las provincias atlánticas y en el norte de Lugo, según el pronóstico de MeteoGalicia. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios, mientras que las máximas tendrán un ligero ascenso (en Santiago habrá 16°C de mínima y 20°C de máxima). Los vientos soplarán flojos de componente sur, con intervalos moderados en tierra, y moderados en el mar, con intervalos fuertes en el litoral norte. Todo ello antes de que vuelva el anticiclón.

El domingo traerá un cambio notable. Las máximas recuperarán algún grado, moviéndose aproximadamente entre los 22 y 25 °C en muchas zonas de la comunidad. MeteoGalicia incide en que durante esta jornada se irá recuperando lentamente la influencia anticiclónica. Con esta situación, tendremos cielos con abundante nubosidad por la mañana, especialmente en el oeste, con apertura de grandes claros por la tarde. Los vientos soplarán del sudoeste por la mañana, rolando a oeste por la tarde, flojos en general, con intervalos moderados en el litoral norte.

Transición hacia un tiempo estable

Entre el lunes 31 y el miércoles 2 se completará la transición hacia un tiempo estable. Las altas presiones continuarán entrando en forma de cuña el lunes sobre Galicia, pero la presencia de aire frío en las capas medias y altas de la atmósfera no dejará que se mueva hacia el norte. Esto hará que la jornada comience con los cielos parcialmente nubosos, abriéndose claros conforme avance la mañana para que, a partir del mediodía, solo quede en el cielo nubosidad de tipo alto. Las temperaturas no tendrán cambios muy significativos, con ligeros ascensos de las máximas. Los vientos soplarán flojos de dirección variable por la mañana tomando una dirección norte a partir del mediodía.

Vista de la playa de Riazor. / Carlos Pardellas

Las previsiones apuntan a un martes y miércoles sin lluvias significativas, aunque inicialmente con nubes. Vigo, por ejemplo, pasa de nuboso el lunes a poco nuboso el martes y despejado el miércoles. Las temperaturas irán subiendo progresivamente: hacia el miércoles las máximas ya podrían rondar los 25–28 °C en bastantes zonas del interior, manteniéndose más contenidas en la costa.

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Del jueves en adelante un tiempo más veraniego domina la previsión. MeteoGalicia espera que el anticiclón se consolide, introduzca aire más cálido para dejar una segunda mitad de semana “muy soleada”, con una subida importante de las temperaturas. Los distintos modelos apuntan que el jueves y el viernes podrían ser los días más cálidos, con valores que en el interior pueden alcanzar o superar los 30 °C, mientras que la costa quedaría notablemente más templada -en áreas más expuestas al Atlántico las previsiones se mantienen en los 24–25 °C-. Para el sábado 5 y el domingo 6 la tendencia continúa siendo mayoritariamente estable y seca, posiblemente con cierto descenso térmico.