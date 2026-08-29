Muere un hombre de 76 años tras caer con su coche al Tambre en Verdía

Un hombre de 76 años ha muerto este sábado en Santiago de Compostela tras precipitarse con el vehículo que conducía al río Tambre, a su paso por la parroquia compostelana de Verdía, cerca de Fonte de Ramelle. El suceso se produjo sobre las 14:55 horas, momento en el que Emerxencias recibió un aviso por parte de un vecino alertando de que un coche había caído al río y de que podría haber al menos una persona en su interior, según informa el 112 Galicia.

De inmediato, desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia se solicitó la intervención del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Santiago, la Policía Local y la Guardia Civil, así como de Protección Civil. Pocos minutos después, la misma persona que alertó al 112 llamó de nuevo a los servicios de emergencia para trasladar que habían conseguido sacar del interior del automóvil al conductor. Desgraciadamente, ya había fallecido.

El personal sanitario de Urxencias desplazado hasta el lugar solo pudo confirmar la muerte del hombre, un vecino de la zona que era el único ocupante del vehículo accidentado.

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La Guardia Civil está investigando las causas del siniestro. Familiares de la víctima, varios vecinos y la alcaldesa de Trazo, Josefina Suárez, se han acercado hasta el lugar donde se produjo el accidente.