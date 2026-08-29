Muere María Pardo, la exconcejala de Santiago que gestionó tres años el urbanismo de la ciudad y ejerció de portavoz del PP

La exconcejala María de los Ojos Grandes Pardo Valdés, encargada de la gestión del Urbanismo entre 2011 y 2014 y que ejerció como portavoz del gobierno del Partido Popular (PP), falleció poco antes de las cuatro de esta madrugada, según confirmó la familia. La procuradora y ejecutiva de empresas como la tecnológica MinData llevaba un tiempo enferma y en las últimas semanas sufrió un empeoramiento de su estado de salud.

Nacida en la capital gallega en 1968, María Pardo tenía raíces lucenses por parte paterna y de la Costa da Morte por la materna, aunque se crió, estudió y trabajó siempre en Santiago.

La familia confirmó que el cuerpo se velará en la casa familiar de Rábade (Lugo) durante la jornada de este sábado.

María Pardo recibe un premio de Eganet / Jorge Santome

De avances históricos en Urbanismo a la coordinación de la tragedia de Angrois

María Pardo era una persona muy conocida en la ciudad ya por sus propios orígenes familiares, puesto que en su árbol genealógico aparecen figuras como el fundador de la Caja de Ahorros y concejal Salvador Parga Torreiro, el poeta del Himno Galego Eduardo Pondal o el gran geólogo gallego Isidro Parga Pondal.

También su carrera profesional vinculada al mundo del Derecho le brindó un alto grado de conocimiento en la ciudad, aunque fue sin duda su salto a la primera línea de la política la que convirtió a María Pardo en una figura clave de Compostela.

Cuando el PP se hizo con la alcaldía de Santiago en 2011, Pardo asumió como concejala las gestión de las áreas de Urbanismo, Vivienda, Rehabilitación y Ciudad Histórica, a la que se sumaron el Desarrollo Urbano Sostenible y Parques y Jardines. Su gestión siempre se caracterizó por el trato directo con los vecinos,

Al frente de las mismas fue la impulsora, entre otras obras relevantes, del parque infantil que transformó para siempre la Plaza de Galicia, del proyecto Smartiago o de la comisión mixta del perímetro azul, un acuerdo histórico a través del que la Xunta delegaba en el Concello de Santiago cuestiones de licencias en la zona histórica de la capital, que es Patrimonio de la Humanidad. Con ese paso, consiguieron agilizarse meses las licencias para cualquier obra u actividad en el corazón de Santiago.

También tuvo un papel relevante en la coordinación del Concello durante la tragedia ferroviaria de Angrois, en julio de 2013, un suceso que también la marcó a ella.

Una condena por la Pokemon que acabó anulada puso fin a su carerra política

El mandato municipal de 2011 a 2015 fue convulso en Raxoi, con el estallido de la operación Pokemon que, desde un juzgado de Lugo, puso patas arriba la política gallega. Fueron tiempos complejos en los que a María Pardo, por su papel de portavoz del PP en Santiago, le tocó dar la cara en forma de explicaciones semanales.

Los concejales condenados y luego absueltos por la Pokemon / Xoán Álvarez

Una de las piezas de la Pokemon acabó en Santiago y derivó en un proceso judicial que acabó con siete concejales del gobierno, entre ellos la propia María Pardo, imputados y finalmente condenados a nueve años de inhabilitación en primera instancia, lo que derivó en dimisiones en cascada que acabaron por dinamitar un mandato en el que hubo hasta tres alcaldes: Gerardo Conde Roa, Ángel Curras y, finalmente, Agustín Hernández.

En marzo de 2015, la sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña revocó la condena y los absolvió a todos, constatando que no hubo ningún tipo de delito. Pero el daño ya estaba hecho y el mandato municipal, agotado. El PP ya no volvería a recuperar nunca la alcaldía de Santiago y María Pardo se centró en su carrera profesional, alejada de la primera plana de la política, a la que ya no regresaría y en la que dejó un importante legado en su ciudad, Compostela.