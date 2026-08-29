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Yung Beef, Dirty Suc, Abhir, 9Louro, Lg1do, Arce... la música urbana ‘conquista’ Santiago

La tercera edición de Lingua Urbana llena la plaza central de la Cidade da Cultura

La cita se consolida dentro de la programación de los Conciertos del Xacobeo

La Cidade da Cultura, en Santiago, acogió este viernes la tercera edición de Lingua Urbana.

La Cidade da Cultura, en Santiago, acogió este viernes la tercera edición de Lingua Urbana. / Marco Estévez

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Jacobo Táboas

Jacobo Táboas

Santiago

La Cidade da Cultura se convirtió este viernes en un punto de encuentro para los nuevos sonidos urbanos con la celebración de la tercera edición de Lingua Urbana, una cita que se consolida dentro de la programación de los Conciertos del Xacobeo.

La tercera edición de este festival, que reunió a más de 6.000 personas en la plaza central del Gaiás, contó con Yung Beef y Dirty Suc, dos de los nombres más reconocidos de la escena urbana, a los que se sumó Abhir, que ofreció en Santiago su única actuación en Galicia durante 2026.

Cartel

Además, la presencia gallega también tuvo un peso destacado en el cartel con la participación del artista compostelano Arce, junto con 9Louro, Lg1do, Sote, Carlos Barral y Valesk8, que acercaron diferentes estilos y perspectivas a la programación.

La Cidade da Cultura se convirtió este viernes en un punto de encuentro para los nuevos sonidos urbanos.

La Cidade da Cultura se convirtió este viernes en un punto de encuentro para los nuevos sonidos urbanos. / Marco Estévez

La combinación de artistas consolidados, nuevos proyectos y creadores vinculados a la escena gallega permitió configurar "una propuesta especialmente conectada con las nuevas generaciones y con las tendencias actuales de la música urbana, al tiempo que da visibilidad al talento que se está desarrollando en Galicia", destacaron desde la Xunta.

El cartel combina referentes de la escena urbana y talento gallego.

El cartel combina referentes de la escena urbana y talento gallego. / Marco Estévez

Descubrir Santiago a través de la música

Ya en la presentación del evento, el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, destacó que "Lingua Urbana ejemplifica la capacidad de los Conciertos del Xacobeo para incorporar nuevos lenguajes musicales y conectar con públicos diversos, especialmente con la juventud". En este sentido, subrayó que "la programación musical también es una herramienta para dinamizar las ciudades y atraer visitantes, ofreciendo nuevas razones para descubrir Santiago a través de la música".

Noticias relacionadas y más

La capacidad de convocatoria de Lingua Urbana quedó ya demostrada este año con la celebración, el pasado mes de marzo, de su segunda edición en Vigo, que reunió cerca de 4.000 asistentes en el IFEVI.

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