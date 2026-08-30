Cientos de familias disfrutan del final del verano en Santiago con el festival Go!Go!Ziño

Con el inicio de un nuevo curso escolar a la vuelta de la esquina y con unos últimos días de agosto que en lo que a climatología se refiere asemejan más al otoño que a la época estival en la que todavía estamos, cientos de familias compostelanas disfrutan este domingo de un fantástico final del verano en el Monte do Gozo.

Y lo hacen de la mano del Go!Go!Ziño, que ha organizado para este domingo una programación gratuita cargada de propuestas musicales, espectáculos y actividades de ocio para todos los públicos.

Una jornada que arrancaba a las doce del mediodía con ganas de pasárselo bien en los hinchables, a modo de entrenamiento para, a partir de ahí, dejarse llevar por los ritmos musicales de Cé Orquestra Pantasma, que invitaba a todo el público a bailar sin parar.

Participación activa en los juegos populares

Ya por la tarde, y sin la amenaza de una lluvia que finalmente respetó esta cita infantil en Santiago desde el principio, el turno era para el Mago Paco, con un espectáculo de magia para todo el público a partir de las 15:30 horas.

Media hora después, las familias estaban invitadas a uno de los momentos más entrañables de este fin de fiesta, la oportunidad de participar y divertirse en diferentes juegos populares, con una actividad que los tiempos modernos han ido arrinconando, pero que resultan tremendamente gratificantes, tanto para niños como mayores, sobre todo por la ocasión que les brinda de compartir esos momentos de ocio sin distracciones tecnológicas.

Como broche de oro a esta versión infantil del Go!Go!Zo!, en la que también se busca acercar a los pequeños el uso del gallego en un entorno de diversión, el concierto de Uxía Lambona e a Banda Molona a partir de las 17:30 horas.

Una gran despedida musical para una propuesta familiar que cuenta con el patrocinio de Turismo de Galicia y Camiño Xacobeo, así como con la colaboración de Deleite.