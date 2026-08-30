La exposición 'As estacións do ano na arte galega’ encara su recta final con más de 36.000 visitas

La exposición As estacións do ano na arte galega dos séculos XX e XXI inicia su recta final y cerrará sus puertas en el Museo Centro Gaiás, en Santiago, el próximo domingo 6 de septiembre. Hasta ahora, ha recibido más de 36.000 visitas desde su inauguración a finales del pasado mes de febrero, en base a las cifras manejadas por la Consellería de Cultura.

Concebido y comisariado por la artista e investigadora Mónica Alonso, el proyecto destaca por su diseño innovador, "que construye un recorrido sensorial para sumergirse en el arte contemporáneo", según la describe la Xunta. Más de 80 obras de 63 artistas dan forma a un itinerario que transita por los paisajes, símbolos y recuerdos asociados al paso del tiempo y los cambios entre la primavera, el verano, el otoño y el invierno en Galicia.

Entre las pinturas, fotografías, esculturas, videocreaciones e instalaciones se encuentran grandes nombres como Castelao, María Antonia Dans, Eugenio Granell, Laxeiro, Urbano Lugrís o Seoane; y artistas de reconocida trayectoria como el premio nacional de fotografía Manuel Vilariño y la también fotógrafa Mar Caldas, el escultor Manolo Paz y los pintores Antón Lamazares, Berta Cáccamo y Menchu Lamas.

También incluye obras de representantes de las generaciones más jóvenes, por ejemplo, Diego Vites, Lois Patiño o Noa y Lara Castro de Lema, entre otros muchos.

En conjunto, As estacións do ano juega con los colores, la disposición de las piezas en el museo y la temperatura -con dos cabinas de inmersión, una de frío y otra de calor-"para activar las emociones y focalizar la atención de los sentidos en cada obra de arte", añade el departamento autonómico.

La muestra puede visitarse de forma gratuita hasta el próximo domingo en horario de 10.00 a 20.00 horas.

Un diálogo abierto con tres artistas, el jueves

El jueves 3 de septiembre a las 18.00 horas está previsto un diálogo abierto con tres artistas sin generación definida presentes en la muestra: Berio Molina, Sergio Marey y Mar Ramón Soriano. Compartirán con el público sus inquietudes y procesos, así como su perspectiva sobre la evolución de la creación contemporánea en Galicia nos últimos 25 años.

Las reflexiones irán desde la globalización, las nuevas tecnologías y el mundo urbano hasta el giro hacia la tradición, la identidad y lo propio que dieron muchos artistas alrededor del año 2010. Para asistir es necesario reservar plaza en la web de la Cidade da Cultura.

"Uno de los grandes proyectos expositivos" del Museo Centro Gaiás

La Consellería de Cultura perfila esta exposición como "uno de los grandes proyectos expositivos" de este espacio compostelano para 2026 y, a su vez, como una de las muestras de arte gallega "más ambiciosas de la última década".

Destaca que su realización fue posible gracias a la "generosidad" de los artistas y a la colaboración de las colecciones de arte públicas y privadas más destacadas de Galicia, con la Colección de Arte Afundación, la Colección de Arte Abanca y el Museo de Bellas Artes da Coruña al frente.