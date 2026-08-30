Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ViviendaMina de cuarzoManuel Antonio VillarViolencia en CeutaCompos
instagram

A exposición ‘Mulleres en Gaza’ pecha o programa Compostela máis Solidaria

A mostra narra o xenocidio en Gaza a través de 20 acuarelas das artistas palestinas Nour e Anwar Abu Rayan, e poderase visitar no centro sociocultural do Castiñeiriño

‘Mulleres de Gaza’ é unha colección de vinte acuarelas.

‘Mulleres de Gaza’ é unha colección de vinte acuarelas. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. S.

Santiago

A exposición Mulleres en Gaza pechará neste mes de setembro a décima edición de Compostela máis Solidaria, o programa que desenvolve a Coordinadora Galega de ONGD en colaboración coa Unidade Municipal de Atención ás Migracións do Concello de Santiago. A mostra narra o xenocidio en Gaza a través de vinte acuarelas das artistas palestinas Nour e Anwar Abu Rayan, e poderase visitar no centro sociocultural do Castiñeiriño ata o 24 de setembro. A inauguración está prevista para o próximo día 2.

Mulleres de Gaza amosa as infancias rotas, a vulnerabilidade das nais xestantes, a morte, as penurias e a incerteza cotiás na Franxa de Gaza. Trátase de obras das artistas palestinas Nour e Anwar Abu Rayan, que poñen ás mulleres no centro como parte fundamental do relato histórico e reivindican os seus dereitos e os do seu pobo, vulnerados tras décadas de ocupación e case tres anos de ataques sistemáticos sobre a poboación civil.

A exposición, que xa visitou Euskadi e Extremadura, chega por primeira vez a Galicia no marco do programa Compostela máis Solidaria, coa colaboración da ONGD Asamblea de Cooperación por la Paz e a organización palestina Psychosocial Counseling Center for Women.

Mulleres de Gaza estará aberta ao público do 3 ao 24 de setembro no centro sociocultural do Castiñeiriño, que será tamén o centro dun programa de actividades sobre Palestina codeseñado entre Compostela máis Solidaria e a asociación cultural Amigos do Castiñeiriño, a asociación de mulleres Recandea –tamén vinculada a este barrio compostelán– e a asociación de veciños do Castiñeiriño.

A programación comezará coa inauguración da exposición o mércores 2 de setembro, a partir das 19.00 horas. Neste acto, a ONGD galega Asemblea de Cooperación pola Paz e a súa socia palestina Psychosocial Counseling Center for Women explicarán a situación a día de hoxe en Gaza e Cisxordania. Tamén está prevista a actuación da coral Amigos do Castiñeiriño e unha achega á gastronomía tradicional palestina.

Encontro coa xornalista e escritora Teresa Aranguren

O programa deseñado arredor da exposición contempla varias actividades ao longo do mes de setembro, algunhas delas dirixidas especialmente á veciñanza do barrio e outras abertas á cidadanía, como o encontro coa xornalista e escritora Teresa Aranguren sobre o seu último libro, Palestina, la existencia negada. Será o 17 de setembro, ás 19.30 horas, no centro sociocultural.

Noticias relacionadas

A exposición Mulleres de Gaza pechará a súa estancia en Compostela o 24 de setembro cun acto de despedida organizado pola veciñanza. Coa súa clausura pecharase tamén a décima edición de Compostela máis Solidaria, logo de que o programa de sensibilización que desenvolve a Coordinadora Galega de ONGD en colaboración co Concello de Santiago, a través da súa Unidade de Atención ás Migracións (UAMI), ofrecera esta primavera varios obradoiros, así como a xornada de encontro coa cooperación galega Compostela co Sur Global.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A Estrada, el nuevo refugio de los universitarios que no pueden permitirse alquilar en Compostela: 'Antes era muy raro, pero las inmobiliarias ya recibimos consultas
  2. Nuevos vuelos en Lavacolla, más trenes AVE y tres autovías en obras convierten Santiago en el gran eje de movilidad del Noroeste de España
  3. Así evolucionan los trabajos para terminar el último tramo de la autovía A-54 de Santiago a Lugo: el retraso se concentra en Arzúa
  4. El sacrificio de dos compostelanas para conseguir la plaza de maestra tras años de preparación: «É pechar unha etapa que ten detrás moitísimo esforzo»
  5. Las primeras lluvias del verano refrescan los ríos y frenan la evaporación: algún cauce del área de Santiago duplicó su exiguo caudal
  6. Accidente en la AG-56, dirección Santiago: una colisión por alcance deja retenciones de hasta dos kilómetros
  7. El día a día de los barrios más allá del turismo: 'Nos sentimos olvidados, pero como nosotros hay más
  8. Homenaje a María Pardo: el urbanismo como forma de servicio

La reina de las flores: un recuerdo a María Pardo

La reina de las flores: un recuerdo a María Pardo

A exposición ‘Mulleres en Gaza’ pecha o programa Compostela máis Solidaria

A exposición ‘Mulleres en Gaza’ pecha o programa Compostela máis Solidaria

Vivir como universitario en Santiago tiene un precio: "Me cuesta imaginar a un estudiante que gaste menos de 700 euros al mes"

Vivir como universitario en Santiago tiene un precio: "Me cuesta imaginar a un estudiante que gaste menos de 700 euros al mes"

Santiago lidera las bases de cotización en Galicia, con 267,8 euros más de media mensual

Santiago lidera las bases de cotización en Galicia, con 267,8 euros más de media mensual

Muere un hombre de 76 años tras caer con su coche al Tambre en Santiago

Muere un hombre de 76 años tras caer con su coche al Tambre en Santiago

Un frente frío deja este sábado cielos nublados y lluvias en Galicia antes del 'regreso' del verano

Un frente frío deja este sábado cielos nublados y lluvias en Galicia antes del 'regreso' del verano

Muere María Pardo, la concejala que gestionó el urbanismo de Santiago y ejerció de portavoz del PP

Muere María Pardo, la concejala que gestionó el urbanismo de Santiago y ejerció de portavoz del PP

El cambio en Rúa das Rodas: Raxoi recibirá a la ANPA del colegio La Salle, que prevé un "caos inevitable"

El cambio en Rúa das Rodas: Raxoi recibirá a la ANPA del colegio La Salle, que prevé un "caos inevitable"
Tracking Pixel Contents