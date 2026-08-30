Santiago lidera las bases de cotización en Galicia, con 267,8 euros más de media mensual

Con una base media de cotización mensual de 2.481 euros, Santiago lidera el ranquin de ciudades gallegas en un apartado en el que el único municipio de los 317 que integran la comunidad que le supera es Oleiros, con una media de 2.667,2 euros y un total de 12.575 cotizantes en marzo. La cuantía en Compostela representa 267,8 euros más que en el conjunto de Galicia, con 2.213,2 €.

Llama también la atención en esta clasificación del mes de marzo, elaborada por el Instituto Galego de Estatística (IGE) y dada a conocer esta semana, el hecho de que entre los quince primeros concellos solo aparece otra de las siete grandes ciudades, A Coruña, en tercer puesto y con 2.431,8 euros de media entre sus 82.303 cotizantes.

Una media en Galicia de 2.213,2 euros

Un período de tiempo en el que a nivel global se registraron un total de 816.993 cotizantes en el Régimen General, con una base media mensual de 2.213,2 euros por persona, lo que representó un incremento interanual de un 4,3 por ciento, aumentando los cotizantes en un 1,7%.

Volviendo a las características principales de las personas incluidas dentro de este régimen en Compostela, pese a que la brecha salarial entre hombres y mujeres resulta todavía muy significativa, lo que demuestra que queda aún un largo camino por recorrer, también es cierto que supone menos de la mitad que la media autonómica. Y es que si los varones gallegos se embolsan de media 317,4 euros más al mes que las mujeres, esa diferencia se reduce a los 142,2 euros de menos que cobran las 18.296 cotizantes santiaguesas frente a los 16.490 hombres contabilizados.

Los santiagueses de menos de 30 años, los únicos que no llegan a dos mil euros

La radiografía de Compostela dibuja aún unas diferencias más acusadas en lo referente a la brecha generacional, puesto que los 4.979 cotizantes menores de 29 años se quedan nada menos que 831 euros por debajo de la media total en la ciudad, con una base de cotización de 1.650,1 euros al mes. Son además también los únicos que no superan la barrera de los dos mil euros.

En el lado opuesto se sitúan los mayores de 60, grupo generalmente con una trayectoria profesional ya muy consolidada, con un salario bruto de 2.922,9 euros cada uno de los 4.012 ubicados en esta franja.

Le siguen los 4.093 cotizantes de entre 55 y 59 años, con una base media de 2.817,7 euros, y los 4.929 de 50 a 54, con 2.766,8 euros de base de cotización media.

Los menores de 45, por debajo de la media de la ciudad

La línea descendente continúa a medida que lo hace la edad, situándose ya el grupo de 40 a 44 años por debajo de la media en Santiago, con 2.477,9 euros los 4.362 contabilizados.

En el conjunto de Galicia también los jóvenes menores de 30 años son los que registran las bases de cotización más discretas, 1.590,6 euros de media al mes, si bien a nivel autonómico hay que esperar hasta los 35 años para superar los dos mil euros, mientras que en Compostela los 3.383 cotizantes de entre 30 y 35 años llegan a los 2.167,1 euros y los 3.574 santiagueses en el siguiente tramo -de 35 a 39 años- alcanzan los 2.366,7 euros.

Notables variaciones por grupos de cotización

Por otra parte, el último estudio publicado por el IGE referente a las bases de cotización en el Régimen de la Seguridad Social también recoge las diferencias por grupos de cotización, si bien en este caso los datos hacen referencia a la comarca de Santiago, incluyendo en ella los municipios de Ames, Boqueixón, Brión. Teo, Val do Dubra y Vedra junto a la propia ciudad.

Un área donde la cifra de cotizantes en marzo pasado era de 60.992 personas, con una base media de 2.421,3 euros, que en el caso de los 29.401 hombres subía a 2.524,2, mientras que para las 31.591 mujeres se quedaba en los 2.325,6 euros.

Diferencias de dos mil euros entre grupos en el área compostelana

Por grupos de cotización, la cifra más elevada es para las 11.703 personas catalogadas dentro de los ingenieros y licenciados, y personal de alta dirección, donde llega a los 3.718,3 en la comarca.

Los 20.736 incluidos dentro del grupo de oficiales de 1ª, 2ª, de 3ª y especialistas, mayores de 18 no cualificados y menores de 18 años tienen un salario bruto por debajo de los dos mil euros, 1.731,8 en concreto.

Por muy poco superan esa barrera los ayudantes no titulados, oficiales administrativos, subalternos y auxiliares administrativos. La base de cotización media mensual es de 2.055, 2 euros para los 19.472 cotizantes del área compostelana.

Rozando los tres mil euros se sitúan los 3.213 residentes incluidos dentro del grupo de jefes administrativos y de taller, con una cuantía de 2.917,2 euros; mientras que los del apartado de ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados llegan a alcanzar los 3.215,2 euros, siendo en este caso un total de 5.868 personas.