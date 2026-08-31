El alquiler se dispara en Santiago hasta los 704 euros: es la ciudad gallega donde más sube desde enero

Alquilar una vivienda en Santiago es cada vez más caro. Los nuevos arrendamientos pasaron de 631 euros en enero a 704,1 euros en junio, el último mes con datos disponibles en el Observatorio da Vivenda de la Xunta. En apenas seis meses, el precio medio se incrementó en 73,1 euros, un 11,6%. Se trata, además, del mayor aumento registrado entre las siete principales ciudades gallegas. Los datos son provisionales y pueden sufrir correcciones en próximas actualizaciones.

La evolución se produce en un contexto marcado por la reciente declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado, aprobada el pasado mes de julio. La capital gallega se convirtió así en la segunda ciudad de Galicia, después de A Coruña, en contar con esta consideración, que permite aplicar límites a los precios de los alquileres en los nuevos contratos y determinadas condiciones a los arrendadores.

Pese a este fuerte incremento, Santiago no es la ciudad gallega con los alquileres más elevados. A Coruña encabeza el listado, con 739,4 euros en junio, seguida de Pontevedra, con 727 euros, y Vigo, con 726,2. Por detrás aparecen Ferrol, con 623,6 euros; Lugo, con 591,4; y Ourense, con 581,7 euros.

La diferencia con respecto al comienzo del año, Lugo registra la segunda mayor subida, con un 8,6%, al pasar de 544,4 a 591,4 euros. Le siguen Ferrol, con un 6,6% —de 584,9 a 623,6 euros—; A Coruña, con un 4,9% —de 705 a 739,4—; Vigo, con un 3,5% —de 701,6 a 726,2—; Pontevedra, con un 1,8% —de 713,9 a 727—; y Ourense, con apenas un 0,5% —de 578,8 a 581,7 euros—.

La subida también se aprecia al comparar el precio actual con el registrado hace aproximadamente un año. En julio de 2025, los nuevos arrendamientos en Santiago tenían un precio medio de 652,1 euros, frente a los 704,1 euros de junio de este año. Esto supone un incremento de 52 euros, casi un 8%.

En esta comparativa, Santiago vuelve a situarse entre las ciudades con mayores aumentos, aunque Ferrol registra una subida ligeramente superior, del 8,3%. En Pontevedra, el incremento supera el 6,6%, mientras que en Ourense alcanza el 4,9%. Vigo registra un aumento del 1,95% y Lugo, del 1,5%.

La evolución es muy diferente en A Coruña, única de las siete ciudades en la que los nuevos contratos son ahora más baratos que hace un año. En julio de 2025 el precio medio era de 759,5 euros, frente a los 739,4 euros de junio de este año, lo que supone un descenso del 2,6%.

La evolución de los alquileres resulta todavía más significativa si se amplía la perspectiva a la serie histórica. En 2014, primer año de la serie histórica del Observatorio da Vivenda, el precio medio de los nuevos arrendamientos en Santiago era de 416,4 euros. Frente a los 704,1 euros actuales, supone un incremento de 287,7 euros, un 69,1% más.

Cerca de 300 fianzas en junio

El incremento de los precios se produce en un mercado en el que también ha aumentado el número de contratos registrados. En Santiago se contabilizaron 276 fianzas en junio, frente a las 204 de enero. La evolución no ha sido lineal, ya que en febrero se registraron 173, en marzo 171, en abril 179 y en mayo 230.

Santiago se sitúa por detrás de A Coruña, con 392, y Vigo, con 364. En el resto de las principales ciudades gallegas se registraron 163 en Lugo, 142 en Ourense, 90 en Ferrol y 82 en Pontevedra.

Vicente Martínez, de Agalin: «Los propietarios pudieron elevar los precios antes de la declaración de zona tensionada»

El portavoz de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin) y gerente de Inmobiliaria Apóstol, Vicente Martínez, señala que Santiago «no deja de ser diferente a otras grandes ciudades de Galicia, donde se están produciendo subidas de precios medios de alquiler de vivienda». Aunque el incremento es generalizado, apunta que el registrado en la capital gallega se encuentra "entre los más elevados".

A su juicio, una de las posibles causas pudo ser el anuncio de la tramitación de Santiago como zona de mercado residencial tensionado. Martínez explica que "algunos propietarios pudieron optar por fijar precios de alquiler más elevados antes de que entrase en vigor la limitación, ante la previsión de que en los años siguientes las subidas quedasen condicionadas por el índice de referencia de arrendamientos de vivienda (IRAV)".

El portavoz de Agalin también apunta a la estacionalidad vinculada al alquiler para estudiantes universitarios. Este tipo de arrendamientos suele presentar precios más elevados que los contratos indefinidos, ya que «son 3-4 personas a pagar» y las rentas de los alquileres temporales pueden ser superiores. Esta circunstancia, explica, puede contribuir también al aumento del importe de las fianzas depositadas.

Por ello, considera que todavía habrá que esperar para comprobar cómo evoluciona el mercado en los próximos meses. «Quizás tengamos que esperar a ver los depósitos de fianzas de alquileres del curso universitario, que se producen en julio-agosto-septiembre, y de los que no disponemos datos, para poder ver se esa subida se mantiene o incluso es superior», señala.