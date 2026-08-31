La Anpa del colegio La Salle insiste: "La Rúa Valle Inclán no está preparada para un tráfico tan intenso"

A poco más de una semana para el inicio de un nuevo curso escolar y a pocos días para la Rúa das Rodas de Santiago se abra al tráfico con un único sentido, las posturas se mantienen tanto por parte de Raxoi como de la Anpa del colegio La Salle, cuyo presidente era recibido este lunes en el Concello por el edil de Mobilidade, Xan Duro.

Tras un encuentro que Víctor Fuentes califica de muy correcto en las formas y sobre el que agradece que se les hubiera dado la oportunidad de exponer su punto de vista, explica a EL CORREO GALLEGO que "nos han dado sus razones de por qué han decidido modificar el tráfico en esa zona, nos han dicho que al poner el paso de peatones elevados los autobuses tienen que hacer dos paradas de subida en la cuesta de As Rodas, y que se crea un conflicto con el transporte urbano y el vehículo pesado, pero nuestra posición sigue siendo la misma, no lo vemos viable".

Por ahora en estudio

Añade que "la única conclusión a la que llegamos es que el cambio se mantiene por ahora en pruebas hasta mediados de octubre, y que no se va a acometer por parte del Concello ninguna obra ni pintura hasta ver si funciona bien o no, y que después iríamos hablando".

Un período de prueba que, como señala, se ha ampliado hasta mediados de octubre "porque los colegios concertados cambian a finales de septiembre el horario, y a ver cómo funciona entonces", si bien se muestra esperanzado de que, "en caso de que el caos de tráfico sea enorme, supongo que se tomarán medidas antes".

Víctor Fuentes aprovechó la cita en Raxoi para exponer al concejal de Mobilidade las dudas que tienen las familias del alumnado con respecto a la seguridad vial, "al aumentar tanto el tráfico en una zona escolar", y a la contaminación acústica y ambiental que ello va a provocar, pero quiere llamar también la atención sobre el hecho de que el problema de ese tráfico tan intenso en esa área "afecta a todos, a los comerciantes y personal que trabajan en la zona, e incluso a los de la Plaza de Abastos, que muchas veces salen por ahí hacia la zona norte".

Cuello de botella en la Rúa Valle-Inclán

Desde su punto de vista, la Rúa Valle-Inclán "no está preparada para ese tipo de tráfico tan intenso, y hay que tener en cuenta que su primer tramo está empedrado, si bien se nos ha dicho que si quedase así definitivamente, se acometería la reforma necesaria para que quedase hormigonada o asfaltada". Y "en caso de que el tráfico funcionara muy mal con el cambio, se volvería a la situación anterior", entiende.

El presidente de la Anpa de La Salle señala que nada les gustaría más que el cambio funcionara porque "está claro que hay que dar una solución a la movilidad en la zona, pero integral, y lo que vemos es que esta propuesta tiene mala solución, el caos va a ser tremendo porque se va a generar un cuello de botella al no haber ninguna otra salida". Recuerda que ya "cuando pusieron los semáforos en verano, con muchos menos coches, la situación durante muchos momentos fue caótica, cuando empiece la mayor afluencia del tráfico pesado y el curso escolar, será peor".

En contacto estrecho

Concluye que la propuesta para la Rúa As Rodas "nos pareció desde el principio y nos sigue pareciendo una medida complicada", no sin considerar que en cualquier caso "hay que dar una oportunidad a lo que ha decidido el Concello, ese período de prueba, y lo importante es que si no funciona, se nos escuche rápido y se cambie cuanto antes, y si estábamos equivocados nosotros, le daremos la razón y mejor para todos". No en vano, asegura que "nos hemos intercambiado nuestros teléfonos por si hubiera que tratar cualquier asunto para comunicarlo lo más urgente posible, y hemos quedado en ir viendo cómo evoluciona el tráfico durante este período de prueba".