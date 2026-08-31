Deporte para prevenir el suicidio: "Pedir ayuda es un acto de valentía"

Con un reto deportivo solo apto para unos pocos elegidos y un desafío aún mayor en lo que a salud mental se refiere, el de intentar derribar el tabú que aún hoy existe en torno al suicidio, el bombero madrileño Jaime Domínguez ha culminado este domingo en el Obradoiro el trigésimo maratón llevado a cabo durante este mes de agosto desde el arranque el día 1 en Málaga, dentro de la iniciativa Romper el silencio.

Con 80 maratones ya realizados de los 95 que se propone llevar a cabo para completar 3.953 kilómetros, uno por cada una de las personas que en 2024 se quitaron la vida en España, el también conocido en las redes como Jimmy Go fue recibido este domingo en Santiago por sus colegas de la capital gallega, que le refrescaron con mangueras de agua, y por el concejal de de Mobilidade, Xan Duro, tras una maratón que comenzó las 08:30 horas de la mañana por el paseo fluvial del entorno del Multiusos de Sar, y cuyos últimos kilómetros discurrieron por el último tramo del Camino Francés hasta el Obradoiro.

"Pedir ayuda es un acto de valentía"

Gran aficionado al deporte y padre de tres hijos, el bombero explica en la web de este proyecto tan personal que lo que le mueve no es obtener una medalla o batir un récord, sino contribuir a la prevención del suicidio dando visibilidad al problema y abriendo la puerta a que quienes sientan que es la única vía a la difícil situación personal por la que están atravesando, recuerden que "pedir ayuda es un acto de valentía", de forma que "nadie sienta que tiene que atravesar esto en silencio".

Jaime Domínguez recibiendo un obsequio de los Bomberos de Santiago ante Xan Duro. / Jesús Prieto

Incide en la necesidad de poner en el centro del debate el tema de la salud mental, de seguir concienciando para que, al igual que hablar del dolor físico no es un tabú, tanto por parte de quienes lo padecen como de su entorno, suceda lo mismo con los problemas de salud mental, abordando "de forma respetuosa un tema muy delicado", a través de un proyecto con el que también llama a todos a estar atentos hacia lo que sucede alrededor, a "escuchar" porque "esa persona de al lado, a lo mejor es la que da la voz de alarma y hace que la que está mal llegue a un profesional".