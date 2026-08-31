Cuatro orquestas y diez conciertos: la gran verbena con Los Satélites que llega esta semana a 30 minutos de Santiago

La llegada de septiembre no detiene el calendario festivo en Galicia. Los concellos gallegos continúan celebrando sus verbenas, con las que muchos vecinos encaran la recta final del verano de 2026.

Una buena forma de hacerlo es con el programa de más de diez conciertos que ofrece una pequeña parroquia situada a tan solo media hora de Santiago. Durante esta semana y hasta el 6 de septiembre, esta localidad de Boiro contará con conocidos nombres de la escena gallega como Los Satélites, la orquesta Compostela o Marbella para amenizar las noches y celebrar su famosa romería que, con más de dos siglos de tradición, ha sido declarada de Interés Turístico en Galicia.

Se trata de las fiestas de San Ramón de Bealo, que comenzaron este domingo 30 de agosto con la clásica procesión y la verbena del Grupo Montreal y Planet Disco Móvil. Durante los próximos días, el festejo continuará con actuaciones de danza tradicional y con los platos fuertes del festejo: los conciertos nocturnos que pondrán a bailar al vecindario con sus éxitos musicales y sus animados juegos de luces.

Así serán las fiestas de San Ramón de Bealo de 2026

Contando con el pasado domingo, las fiestas de Bealo incluyen seis días de música que harán más fácil el paso de agosto a septiembre. Este lunes 31 de agosto, tras la sesión vermú del mediodía, los amantes del folclore gallego podrán acercarse para disfrutar de la actuación de diversos grupos de baile a las 19.30 horas, teniendo cuidado de reservar fuerzas, eso sí, para el directo de La Conexión y Elebé 2.0 al caer la noche.

Cartel de las fiestas de San Ramón de Bealo. / Cedida

El martes 1 de septiembre, esta parroquia gallega podrá seguir bailando de la mano de la Orquesta D'Noche y el Grupo La Bamba, que interpretarán hits del verano y grandes clásicos musicales para contentar a todos los gustos. La Orquesta Compostela, la decana de la verbena gallega y la más emblemática para los picheleiros, les tomará el relevo el miércoles 2 con sus 107 años de trayectoria para animar el ambiente junto al grupo Unión y Fuerza.

La romería de San Ramón de Belado. / Turismo de Boiro

Los Satélites, pulpo y 'cuncas' para coronar el programa

El jueves 3 será el turno de otro de los grandes referentes del panorama musical gallego: Los Satélites, que le darán la excusa perfecta a las parejas para tomarse de la cintura. Su reconocible estilo a lo big band se complementará esa noche con la orquesta Marbella, que llenará la parroquia de pasodobles, rancheras y cumbias.

Tras tanto baile, las fiestas se tomarán un breve respiro para volver por todo lo alto el domingo 6 con su gran cita gastronómica. Durante esta jornada de clausura, quien se acerque a Bealo podrá disfrutar de raciones de pulpo y cuncas de vino a precios populares y seguir gozando de la música de la mano del grupo de gaitas Aires do Río Vello.