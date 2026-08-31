El gallego licenciado en la USC por el que apuesta RTVE para presentar ‘Directo al grano’ tras los cambios de Javier Ruiz, Jesús Cintora y Gonzalo Miró.

Ni siquiera hemos tenido tiempo para decir adiós al verano, pero Radiotelevisión Española (RTVE) ya tiene la vista puesta en la próxima temporada televisiva para su canal principal, La 1.

Nueva etapa de RTVE con grandes novedades

Una nueva etapa que la corporación pública afronta con grandes cambios en sus magacines con el objetivo, según ha dado a conocer, de seguir siendo «referentes de rigor, pluralidad y servicio público».

Así, las mañanas de lunes a viernes comenzarán con La hora de La 1, programa de actualidad de 07.50 a 10.35 horas que seguirá siendo presentado, por sexta temporada consecutiva, por la periodista Silvia Intxaurrondo, que viene de lograr los mejores datos históricos de este espacio, datos que La 1 no conseguía desde la temporada televisiva 2008-2009.

Silvia Intxaurrondo seguirá al frente de 'La hora de La 1'. / RTVE

Marcha de Javier Ruiz y movimientos de Jesús Cintora y Gonzalo Miró

Tras La hora de La 1, llegará el turno de Mañaneros 360, que pierde a una de sus caras más conocidas, Javier Ruiz. El periodista valenciano se despidió el pasado 7 agosto de los telespectadores. La razón: será el director de La Séptima, nueva cadena de la TDT que prevé iniciar sus emisiones el próximo 5 de noviembre.

Su sustituto no es otro que Jesús Cintora, que desde el pasado 24 de agosto lidera el programa, de 10.35 a 13.55 y de 14.20 a 14.55 horas, junto a Adela González y Miriam Moreno.

Jesús Cintora y Adela González, presentadores de 'Mañaneros 360'. / RTVE

El aterrizaje de Jesús Cintora en Mañaneros 360, deja un hueco libre en Malas lenguas —Cintora seguirá al frente de Malas lenguas noche— que contará con Gonzalo Miró, la persona que ocupó el lugar del periodista soriano durante sus vacaciones de verano. Una decisión que seguramente se base en los buenos datos que Miró ha logrado a lo largo de este mes de agosto. De hecho, logró un récord histórico de audiencia en La 2 el pasado día 4 al alcanzar el 9% de cuota de pantalla.

Miró inaugurará este lunes 31 de agosto la nueva temporada del formato diario de Malas lenguas, pero no lo hará solo. En La 2, de 17.45 a 19.40 horas, estará acompañado por la periodista Esther L. Palomera, que cuenta con una extensa trayectoria en prensa escrita, en los principales periódicos nacionales y en algunos de los portales digitales informativos más destacados del panorama nacional. Por su parte, en La 1, de 19.35 a 20.25 horas, compartirá plató con Ana Hinestrosa, que da el salto como presentadora a la televisión nacional desde Canal Sur, donde ha presentado las mañanas durante siete años.

Esther L. Palomera, Gonzalo Miró y Ana Hinestrosa, presentadores de 'Malas lenguas'. / RTVE

El gallego Martín Barreiro, presentador de 'Directo al grano' esta nueva temporada

Unos movimientos, los de Jesús Cintora y Gonzalo Miró tras la marcha de Javier Ruiz, que hacen que RTVE apueste de cara a la nueva temporada televisiva por el gallego Martín Barreiro para presentar, junto a Marta Flich, el programa Directo al grano.

Un espacio, que podemos ver de lunes a viernes de 15.50 a 17.45 horas, que no le es nada ajeno al meteorólogo y divulgador lucense, ya que sustituyó este verano tanto a Marta Flich como a Gonzalo Miró. Una nueva dupla que combina actualidad, análisis y divulgación de la que RTVE destaca «que está cosechando una excelente audiencia este mes».

El gallego Martín Barreiro y Marta Flich, presentadores de 'Directo al grano'. / RTVE

Asimismo, la corporación pública ha dado a conocer que el espacio apostará durante esta temporada «por la agilidad, la espectacularidad visual y la conexión con la calle» desde un nuevo plató que se transformará en «un espacio más dinámico y versátil».

Un gallego licenciado en la USC premiado por su labor divulgativa

Licenciado en Ciencias Físicas en la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Martín Barreiro está especializado en el estudio y divulgación de los efectos vinculados al cambio climático.

Desde su incorporación a RTVE, ha presentado la información meteorológica —al igual que ya hizo en la Televisión de Galicia (TVG) entre los años 2001 y 2010— en los diferentes Telediarios y en distintos espacios de la corporación pública, convirtiéndose en uno de los comunicadores científicos más reconocidos. También ha colaborado en otros programas y magacines explicando los fenómenos meteorológicos y momentos de crisis climática de una forma sencilla y didáctica.

Martín Barreiro, recibiendo en 2016 el Premio Mestre Mateo de la Academia Galega do Audiovisual como Mellor Comunicador de Televisión. / RTVE

Su labor divulgativa ha sido reconocida con diferentes galardones. Entre ellos se encuentran el Premio Madrid–Gallego del año 2020, el Premio a Mejor Meteorólogo de TV otorgado por la Sociedad Meteorológica Europea (EMS), el Premio Mestre Mateo de la Academia Galega do Audiovisual como Mellor Comunicador de Televisión o el Premio Candil de la Dehesa como reconocimiento a su trayectoria profesional en relación con la defensa y divulgación del patrimonio medioambiental y natural del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz (Cáceres), entre otros.

Más cambios en RTVE para esta temporada

También sufrirá cambios Aquí la Tierra, magacín divulgativo sobre el clima y el planeta que cada día cierra las tardes de La 1. Un programa que dirige y presenta desde 2014 Jacob Petrus que, en esta nueva etapa, estará realizado íntegramente con medios de RTVE y será presentado durante los fines de semana por Marc Santandreu.

Anne Igartiburu y Javi Hoyos, presentadores de 'D Corazón'. / RTVE

Unos fines de semana en los que Anne Igartiburu y Javi Hoyos seguirán acercando en D Corazón todas las noticias de los famosos, la moda y el entretenimiento con la mirada puesta en otros ámbitos de la actualidad nacional e internacional.

Noticias relacionadas

Una fórmula, con un tono desenfadado y cercano, que ha llevado a D Corazón a crecer 3.2 puntos de cuota de pantalla en las últimas dos temporadas y que, en esta nueva etapa, tratará de mantener la dinámica desde un nuevo plató más grande, con más personalidad y más moderno que conservará la seña de identidad de un espacio cálido y acogedor que tanto le ha caracterizado.