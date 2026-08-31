Interrumpida la circulación ferroviaria entre Santiago-Ourense por una avería en un tren

Una avería en un tren ha provocado la interrupción de la circulación ferroviaria en la línea entre Santiago y Ourense. La incidencia afecta también a los trenes que circulan entre Ourense y Guillarei.

Adif, administrador de la infraestructura, ha informado de que la avería se ha producido entre Bifurcación Coto da Torre y Ourense.

Adif ha difundido de esta incidencia en el transporte ferroviario entre la capital gallega y Ourense hacia las 17 horas.

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(HABRÁ AMPLIACIÓN)