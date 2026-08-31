La oferta de vivienda turística en Santiago se reduce hasta niveles previos a la pandemia

Santiago alcanzó su techo de viviendas de uso turístico (VUT) hace casi dos años, en septiembre de 2024. Según el Rexistro de empresas e actividades turísticas (REAT) –el registro autonómico que recopila el censo oficial de actividades turísticas–, en aquel momento la ciudad contaba con 831 alojamientos de este tipo. El contenido de la norma que regularía el sector ya se conocía pero aún no estaba en vigor. La ordenanza empezó a aplicarse en diciembre de ese mismo año, momento en el que la cifra de pisos vacacionales era de 758. En cualquier caso, la caída es notable: la capital gallega cuenta ahora con 606, con lo que ha recortado un 20% las VUT desde la regulación y un 27% desde que alcanzó su pico máximo.

La norma aprobada en el actual mandato, no exenta de polémica, completó la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) efectuada en el anterior. Santiago se convertía a finales de 2024 en la primera ciudad gallega en establecer dónde y cómo pueden operar las viviendas turísticas. Raxoi las vetó completamente en 276 calles –principalmente en la zona histórica y viales adyacentes– y, entre otras medidas, permitió instalarlas solo en primeros o bajos. La normativa municipal dejó claro, además, que los pisos turísticos deben de contar con título habilitante (la antigua licencia) para poder funcionar.

La ciudad gallega con el mayor descenso

Desde entonces la tendencia descendente es clara. Un año después de la ordenanza, en diciembre de 2025, el REAT mostraba una caída de casi el 12%, hasta las 668. Las 606 reflejadas en el último recuento disponible, de principios de este mes, es, junto al de julio, el dato más bajo de la serie desde hace siete años. La capital gallega superó el umbral de los 600 pisos turísticos registrados en el REAT en septiembre de 2019 y desde entonces no ha caído por debajo de esa cantidad.

La evolución de Compostela destaca además al compararla con las otras seis grandes ciudades gallegas. A Coruña –con ordenanza específica–, Vigo –vía PXOM–, y Pontevedra –a través de restricciones urbanísticas– tienen normas dirigidas a las VUT aprobadas en diferentes momentos, pero ninguna registra desde diciembre de 2024 una caída tan elevada. Ourense es la que más se aproxima, al pasar de 422 a 363 VUT, un 14% menos, mientras que Vigo baja de 2.150 a 1.990 (-7,4%). Los descensos son mucho más moderados en A Coruña, de 1.356 a 1.314 (-3,1%), y Pontevedra, de 478 a 463 (-3,1%). En sentido contrario evolucionan Lugo, que aumenta de 309 a 412 viviendas turísticas (+33,3%), y Ferrol, que pasa de 252 a 364 (+44,4%).

Los datos del INE también reflejan la caída de las VUT

La tendencia a la baja de Santiago también aparece en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), aunque sus fuentes son diferentes. El último recuento, correspondiente a mayo de 2026, contabiliza 420 viviendas turísticas, frente a las 661 de agosto de 2024, el último recuento antes de la entrada en vigor de la ordenanza, lo que representa una caída del 36,5%. El descenso interanual es del 15,8%, puesto que en mayo de 2025 el número de pisos vacacionales detectado era de 499.

Las cifras son dispares entre el REAT y el INE debido a la diferente procedencia de los datos. El REAT es un registro administrativo de alojamientos turísticos inscritos en Galicia, mientras que el INE realiza una estadística experimental para estimar la oferta de viviendas turísticas a partir de los anuncios localizados en las tres principales plataformas de alojamiento. Después filtra los resultados conforme a la normativa de cada comunidad y aplica algoritmos para eliminar duplicados cuando una misma vivienda aparece anunciada en varias plataformas. Además, la periodicidad también varía, ya que el REAT ofrece una serie mensual, mientras el que INE realiza la medición dos veces al año.

Labor de inspección y control del Concello

"Nós comprobamos que no REAT hai moitos aloxamentos que están inscritos que non están exercendo a actividade de alugueiro turístico", señalaba el pasado mes de junio el concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás. El edil aseguró en aquel momento que la caída de las cifras "é consecuencia do labor de inspección e control desenvolvido polo Concello de Santiago en exercicio das súas competencias en materia urbanística".

En el marco de estas competencias, el Concello había realizado hasta junio de 2026 un total de 85 inspecciones en las que detectó actividad irregular en 15 casos. Además, el departamento de Urbanismo impuso tres sanciones por expedientes iniciados en 2025, dos de ellas de 30.000 euros y otra de 18.000 euros. Además, a lo largo del pasado año, Raxoi emitió 50 órdenes de cese de actividad a viviendas turísticas que no contaban con los permisos municipales correspondientes.