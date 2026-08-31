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Un vehículo se sale de la vía en una calle de Santiago, se empotra contra un banco y deja una persona herida

El accidente tuvo lugar minutos antes de las 20.00 horas en la rúa dos Concheiros, a la altura del número 44, y provocó un importante revuelo en la zona

El accidente se produjo minutos antes de la ocho de la tarde de este lunes en la rúa dos Concheiros, en Santiago de Compostela.

El accidente se produjo minutos antes de la ocho de la tarde de este lunes en la rúa dos Concheiros, en Santiago de Compostela. / Cedida

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Jacobo Táboas

Jacobo Táboas

Santiago

La tarde de este lunes se vio alterada en la rúa dos Concheiros de Santiago por un aparatoso accidente de tráfico que dejó a una persona herida. El siniestro se produjo minutos antes de las 20.00 horas, a la altura del número 44 de esta calle.

Según informó el 112 Galicia, el conductor de un vehículo se salió de la calzada y terminó empotrándose contra un banco situado en la calle, donde en ese momento se encontraban sentadas varias personas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de Urxencias Sanitarias, que movilizó una ambulancia para atender a la mujer herida.

La aparatosidad del accidente generó una gran expectación entre los vecinos y viandantes que se encontraban en la zona. La rúa dos Concheiros es uno de los principales puntos de acceso al casco histórico de Santiago para los peregrinos que llegan diariamente a la capital gallega.

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Por el momento, se desconocen las circunstancias exactas que provocaron la salida de vía del vehículo, así como el alcance de las lesiones sufridas por la persona herida.

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