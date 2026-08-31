Un vehículo se sale de la vía en una calle de Santiago, se empotra contra un banco y deja una persona herida

La tarde de este lunes se vio alterada en la rúa dos Concheiros de Santiago por un aparatoso accidente de tráfico que dejó a una persona herida. El siniestro se produjo minutos antes de las 20.00 horas, a la altura del número 44 de esta calle.

Según informó el 112 Galicia, el conductor de un vehículo se salió de la calzada y terminó empotrándose contra un banco situado en la calle, donde en ese momento se encontraban sentadas varias personas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de Urxencias Sanitarias, que movilizó una ambulancia para atender a la mujer herida.

La aparatosidad del accidente generó una gran expectación entre los vecinos y viandantes que se encontraban en la zona. La rúa dos Concheiros es uno de los principales puntos de acceso al casco histórico de Santiago para los peregrinos que llegan diariamente a la capital gallega.

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Por el momento, se desconocen las circunstancias exactas que provocaron la salida de vía del vehículo, así como el alcance de las lesiones sufridas por la persona herida.