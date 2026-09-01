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Atención si circulas por esta zona de Santiago: así cambia el tráfico desde este jueves

Las obras en la rúa de García Lorca provocarán modificaciones en el tráfico, así como alteraciones en el transporte urbano

As obras en García Lorca prevense que rematen en 2027

As obras en García Lorca prevense que rematen en 2027 / Antonio Hernández

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Anxo Bentrón

Anxo Bentrón

Santiago

A partir de este jueves, 3 de septiembre, una calle de Santiago sufrirá importantes restricciones de tráfico debido a la reanudación de las obras en la misma. Los trabajos obligarán a modificar la circulación en uno de sus tramos y también provocarán modificaciones en el transporte urbano.

Se trata de la rúa de García Lorca, donde se establecerá un carril único de circulación entre la avenida de Castelao y la rúa dos Irmandiños. Así, los vehículos deberán circular obligatoriamente en sentido desde la capela de Guadalupe hacia la rúa dos Irmandiños.

El dispositivo se mantendrá mientras se desarrollan las obras e implicará también cambios en el estacionamiento. Quedará prohibido aparcar en ambos márgenes de la zona afectada por los trabajos, aunque los vehículos podrán continuar accediendo a los garajes.

La rúa de García Lorca se verá afectada a partir de este jueves

La rúa de García Lorca se verá afectada a partir de este jueves / Cedida

Cambios en el transporte urbano

Las restricciones también afectarán al transporte urbano. En concreto a la línea 8, que modificará su recorrido en los dos sentidos.

En sentido Vilares/Tanatorio, la línea podrá realizar su recorrido habitual y añadirá como parada alternativa la de Travesa do Cendal, por la que circulará hacia al Camiño dos Vilares.

Por su parte, en sentido centro/Vidán, el autobís se desviará tras pasar por la Travesa do Cendal por la rúa dos Irmandiños, praza de España y San Caetano, antes de recuperar su itinerario habitual en la praza da Paz.

Quedarán suprimidas las paradas (239) Federico García Lorca nº21, (240) Federico García Lorca nº8 y (60) avenida de Castelao, cruce con García Lorca. Por su parte, se establecerán como paradas alternativas la de Travesa do Cendal, antes del cruce con García Lorca, y la (552) San Caetano, parque.

Información para los vecinos afectados

Las personas residentes afectadas por las obras disponen de un teléfono de información gratuito, el 900 869 347, y del correo electrónico info@marconsa.es para resolver dudas relacionadas con los trabajos.

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También será posible recibir atención presencial en las oficinas situadas en la avenida de Castelao nº12, bajo derecha.

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