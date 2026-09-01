Atención si circulas por esta zona de Santiago: así cambia el tráfico desde este jueves

A partir de este jueves, 3 de septiembre, una calle de Santiago sufrirá importantes restricciones de tráfico debido a la reanudación de las obras en la misma. Los trabajos obligarán a modificar la circulación en uno de sus tramos y también provocarán modificaciones en el transporte urbano.

Se trata de la rúa de García Lorca, donde se establecerá un carril único de circulación entre la avenida de Castelao y la rúa dos Irmandiños. Así, los vehículos deberán circular obligatoriamente en sentido desde la capela de Guadalupe hacia la rúa dos Irmandiños.

El dispositivo se mantendrá mientras se desarrollan las obras e implicará también cambios en el estacionamiento. Quedará prohibido aparcar en ambos márgenes de la zona afectada por los trabajos, aunque los vehículos podrán continuar accediendo a los garajes.

La rúa de García Lorca se verá afectada a partir de este jueves / Cedida

Cambios en el transporte urbano

Las restricciones también afectarán al transporte urbano. En concreto a la línea 8, que modificará su recorrido en los dos sentidos.

En sentido Vilares/Tanatorio, la línea podrá realizar su recorrido habitual y añadirá como parada alternativa la de Travesa do Cendal, por la que circulará hacia al Camiño dos Vilares.

Por su parte, en sentido centro/Vidán, el autobís se desviará tras pasar por la Travesa do Cendal por la rúa dos Irmandiños, praza de España y San Caetano, antes de recuperar su itinerario habitual en la praza da Paz.

Quedarán suprimidas las paradas (239) Federico García Lorca nº21, (240) Federico García Lorca nº8 y (60) avenida de Castelao, cruce con García Lorca. Por su parte, se establecerán como paradas alternativas la de Travesa do Cendal, antes del cruce con García Lorca, y la (552) San Caetano, parque.

Información para los vecinos afectados

Las personas residentes afectadas por las obras disponen de un teléfono de información gratuito, el 900 869 347, y del correo electrónico info@marconsa.es para resolver dudas relacionadas con los trabajos.

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También será posible recibir atención presencial en las oficinas situadas en la avenida de Castelao nº12, bajo derecha.