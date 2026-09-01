La estación de Santiago elimina los abonos de aparcamiento ante el avance de las obras

Aparcar de forma habitual en la estación de tren de Santiago deja de ser posible desde este martes, 1 de septiembre, para quienes hasta ahora disponían de un abono. El avance de las obras que se ejecutan en el aparcamiento ha llevado a la concesionaria a dar de baja la totalidad de los abonos vigentes, una medida que se mantendrá mientras los trabajos impidan prestar este servicio en las condiciones habituales.

Los usuarios afectados conocían la decisión desde hace más de un mes. La empresa concesionaria, Saba, les remitió una comunicación por carta certificada en la que advertía de que el 31 de agosto sería el último día en el que podrían utilizar sus abonos.

«Debido al avance de las obras que se están llevando a cabo en el aparcamiento de la Estación de Santiago, nos veremos obligados a suspender temporalmente la totalidad de los abonos actualmente vigentes», recoge la comunicación enviada a los clientes.

La baja se realiza automáticamente, por lo que los abonados no tienen que efectuar ningún trámite. La empresa explica en la misma carta que optó por comunicar la medida con antelación para que los usuarios pudiesen disponer de tiempo para buscar una alternativa de estacionamiento antes de septiembre.

El cambio supone además una transformación importante en el funcionamiento del aparcamiento durante los próximos meses. Según indican a EL CORREO GALLEGO fuentes internas de la estación, todas las plazas que permanezcan disponibles conforme avancen las obras pasarán a destinarse exclusivamente a rotación. Es decir, desaparece por ahora la reserva de plazas vinculada a los abonos.

Cada vez menos plazas mientras duren los trabajos

Las obras llevan ya tiempo en marcha, pero es ahora cuando su evolución empieza a afectar directamente a la capacidad necesaria para mantener los abonos. La propia concesionaria reconoce en su comunicación que, durante la ejecución de los trabajos, «la disponibilidad de plazas será muy limitada» y que esta situación impide conservar el servicio en sus actuales condiciones.

La afección, además, irá aumentando progresivamente. Conforme la actuación ocupe nuevas zonas del estacionamiento, el número de plazas disponibles se irá reduciendo, por lo que encontrar sitio junto a la terminal ferroviaria puede resultar más complicado durante determinados momentos del día.

Se trata, en cualquier caso, de una situación provisional vinculada a una obra de gran envergadura. El proyecto contempla la creación de un nuevo espacio de estacionamiento con más de 900 plazas, aumentando notablemente la capacidad en el entorno de la terminal cuando esté terminado.

La previsión es que los trabajos se prolonguen durante aproximadamente nueve meses. Hasta entonces, la ejecución de las distintas fases obligará a convivir con una capacidad reducida y, desde este 1 de septiembre, también con la desaparición temporal de los abonos.

La decisión afecta especialmente a quienes utilizaban de manera cotidiana el aparcamiento por motivos laborales o para desplazarse habitualmente en tren y tenían en el abono una fórmula estable para dejar allí su vehículo. Desde este martes, el estacionamiento de la estación entra así en una nueva fase de las obras: menos plazas disponibles y únicamente en régimen de rotación.