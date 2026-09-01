La fiesta que no puedes perderte este fin de semana: está a menos de una hora de Santiago y te hará volver al pasado

El comienzo de las clases ya está a la vuelta de la esquina y con él, la inevitable vuelta a la rutina. Atrás parecen quedar el sinfín de celebraciones y fiestas que se suceden por todos los puntos de Galicia durante la época estival. Sin embargo, este fin de semana, el último antes del inicio del curso escolar, aún hay opciones para disfrutar de los últimos momentos de paz. Y que mejor que hacerlo con una de las celebraciones históricas con más peso en Galicia y a solo una hora de Santiago.

Se trata de la Feira Franca, que se celebra en Pontevedra el viernes 4 y el sábado 5 de septiembre. La celebración, declarada de Interés Turístico de Galicia, cumple 25 años devolviendo a la ciudad del Lérez al pasado. A lo largo de estas dos jornadas festivas no faltarán la música, las recreaciones históricas, los espectáculos y la comida.

Artesanos, herreros, carpinteros, músicos, juglares, trovadores, campesinos, comerciantes, damas, caballeros... Todos llenarán durante estas dos jornadas las calles de la ciudad para disfrute de vecinos y visitantes que podrán revivir la época del monarca Enrique IV, que en 1467 concedió a Pontevedra la autorización para celebrar un mercado libre de impuestos cuya duración se prolongaba durante un mes.

No te puedes perder esta fiesta este fin de semana: a menos de una hora de Santiago y te hará volver al pasado / Feira Franca

Programa completo de la XXV Feira Franca

El amplio programa de actividades arrancará este viernes, a las 18.30 horas, con los pregoneros a caballo, que anunciarán el inicio de la XXV edición de la Feira Franca por las calles de la ciudad. Después, desde las 22.00 horas, la compañía Pablo Méndez Performance ofrecerá en la Ferraría el espectáculo inaugural de la Feira Franca: 'As Tabernas'.

En cuanto al sábado, día de la Feira Franca, arrancará a las 11.00 horas con el desembarco en la ponte do Burgo de la cervexa do Ollo Redondo, al que seguirá, desde las 11.30 horas, la apertura del mercado medieval en la avenida de Santa María y de la muestra de oficios en las plazas da Ferraría, da Pedreira y do Peirao.

A continuación, desde las 12.00 h. tendrá lugar una recreación del transporte del vino en un recorrido por el centro histórico con la Asociación Rrecriativa de Xeve, A Xanela do Maxín, Troula y Duos Pontes. Después, a las 12.30 horas, Foula llevará la música por las calles de la ciudad y habrá una demostración de esgrima por parte de la Escola Hungaresa en Montero Ríos.

Ya por la tarde, la actividad regresará al centro histórico pontevedrés a las 17.00 horas con una nueva demostración de esgrima, para dar paso a uno de los grandes atractivos de la Feira: el gran torneo medieval, que se celebrará a las 17.30 y a las 20.00 horas en la plaza de toros, con entrada gratuita hasta completar aforo.

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Durante el resto de la jornada del sábado también habrá pasacalles de trovadores y bufones, demostraciones de oficios tradicionales, talleres infantiles y muchas más actividades destinadas a hacer disfrutar a públicos de todas las edades.