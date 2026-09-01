El diésel y la gasolina cambian de precio este martes tras la bonificación del Gobierno: así queda el precio del litro en Santiago

La rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicada al diésel aumenta desde hoy, 1 de septiembre, hasta los 20 céntimos por litro, frente a los 5 céntimos previstos inicialmente. La medida se activa automáticamente tras superar el gasóleo el umbral de subida de precios establecido por el Gobierno.

La gasolina, que no alcanzó ese límite, mantiene la reducción prevista de 5 céntimos por litro durante septiembre.

La decisión llega en un contexto de fuerte aumento de los carburantes. El precio del diésel acumula una subida cercana al 24% desde principios de julio, mientras que la gasolina se ha encarecido casi un 20%. Además, la inflación alcanzó en agosto el 4,3%, impulsada principalmente por el encarecimiento de los combustibles.

El Gobierno asegura que el mecanismo de ayudas seguirá adaptándose a la evolución de los precios y del impacto económico de la guerra en Irán.

Las gasolineras más caras

En primera posición de las gasolineras más caras este martes en Santiago de Compostela, según el comparador de precios Komparing, se sitúa la Cepsa —actualmente Moeve— de Rúa do Amio, en el polígono de Costa Vella, número 32. En este establecimiento, el precio del diésel alcanza hoy los 1,97 euros por litro, por lo que llenar un depósito de 55 litros supondría un desembolso de 108,35 euros.

La segunda de la tabla es la Repsol de Rúa Restollal, 52, donde el litro de diésel se vende este martes a 1,83 euros. Para llenar un depósito de 55 litros, el coste ascendería en este caso a 100,65 euros.

En tercera, cuarta y quinta posición se encuentran las Repsol de avenida Romero Donallo, s/n; Avenida do Cruceiro da Coruña, 77; y Avenida do Cruceiro da Coruña, 2. En las tres, el precio del diésel se sitúa hoy en 1,83 euros el litro, por lo que llenar un depósito de 55 litros costaría 100,65 euros.

Si cambiamos de combustible y repostamos gasolina de 95, la estación más cara este martes en Santiago de Compostela es la Cepsa —actualmente Moeve— de Rúa do Amio, en el polígono de Costa Vella, número 32, donde el litro alcanza los 1,93 euros. Llenar un depósito de 55 litros supondría en este establecimiento un desembolso de 106,15 euros.

Le siguen, con un precio de 1,909 euros por litro, las Repsol de Vía Edison, 259; avenida Romero Donallo, s/n; y Avenida do Cruceiro da Coruña, 2. En estos casos, llenar un depósito de 55 litros costaría 104,995 euros, es decir, aproximadamente 105 euros.

Por último, entre las estaciones con los precios más elevados de gasolina se encuentra la Repsol de Avenida do Cruceiro da Coruña, 77, donde el litro de gasolina 95 se vende este martes a 1,90 euros. Repostar 55 litros supondría un coste de 104,50 euros.

Gasolineras y precio de los combustibles / José Luis Roca

Las gasolineras más baratas

En el lado opuesto de la balanza encontramos las gasolineras más baratas para repostar diésel este martes en Santiago de Compostela según Komparing. La estación con el precio más bajo es la low cost Petroprix situada en Rúa Amio, 142, donde el litro de gasóleo se vende a 1,56 euros. Llenar un depósito de 55 litros supondría un desembolso de 85,80 euros.

En segundo llugar,se encuentra la gasolinera Plenergy de Rúa Polonia, 4, con un precio de 1,63 euros por litro. En este caso, llenar un depósito de 55 litros costaría 89,65 euros.

La tercera posición la ocupa la estación SBC de la calle Cruceiro, 228, donde el diésel tiene un precio de 1,64 euros el litro. Repostar 55 litros supondría un coste de 90,20 euros.

En cuarto llugar,aparece la gasolinera Carbugal de la calle Castela e León, 5, con el litro de diésel a 1,65 euros. Llenar un depósito de 55 litros tendría un coste de 90,75 euros.

Por último, entre las estaciones más económicas se encuentra la gasolinera Galp de Xoán Carlos I, s/n, donde el precio del litro de diésel se sitúa en 1,73 euros. En este establecimiento, llenar un depósito de 55 litros ascendería a 95,15 euros.

Si nuestro vehículo utiliza gasolina de 95, las estaciones más económicas que encontramos este martes en Santiago de Compostela vuelven a estar encabezadas por Petroprix, situada en Rúa Amio, 142, donde el litro de gasolina se vende a 1,68 euros. Llenar un depósito de 55 litros supondría un coste de 92,40 euros.

En segunda posición se encuentra la gasolinera Plenergy de Rúa Polonia, 4, con un precio de 1,69 euros por litro. Repostar 55 litros tendría un coste de 92,95 euros.

Con el mismo precio, 1,69 euros el litro, aparecen en tercer lugar la gasolinera SBC de la calle Cruceiro do, 228 y la estación Carbugal de la calle Castela e León, 5. En ambas, llenar un depósito de 55 litros costaría 92,95 euros.

Por último, entre las gasolineras más baratas de la capital gallega se encuentra la Plenergy de Vía Nobel, 13, donde el litro de gasolina alcanza los 1,70 euros. Llenar un depósito de 55 litros supondría en este caso 93,50 euros.