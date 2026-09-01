Marga Charol se despide de su fundadora y comienza un nuevo episodio: "Cierro una etapa feliz y agradecida"

Uno de los locales de la Avenida de Figueroa levantaba sus persianas hace 46 años bajo el nombre de Charol. Este lunes, más de cuatro décadas después de su apertura, la tienda de ropa despide a su fundadora, Marga García, y comienza una nueva etapa en manos de su empleada Marga Segade.

Marga García estuvo ligada a la moda desde niña. Hija de modista, creció entre tejidos de diferentes texturas en el mundo de la confección; por eso, en cuanto tuvo la oportunidad de abrir la tienda en el año 1982, decidió emprender esta aventura. Como ella cuenta siempre tuvo vocación y ahí empezó a hacer lo que de verdad le gustaba: “La buena confección, el que la gente se sintiera bien vestida y guapa, me quedó en el ADN”.

El material Charol le da el nombre a la tienda “por lo que significaba, por el brillo”. La propietaria quería un nombre relacionado con el mundo de la moda, y encontró en Charol lo que buscaba. Años después, en 2013, decidió cambiar el nombre de Charol a Marga Charol. Pese al cambio en la propiedad del negocio, el nombre se mantendrá, ya que como explica Marga: “Lo que funciona no tiene por qué cambiarse”.

A punto de abandonar su puesto tras el mostrador, Marga García recuerda todos los momentos que ha vivido en Marga Charol, los especiales y los que no lo fueron tanto: “Incluso en algunos momentos muy particulares y duros en mi vida, el negocio me ayudó a salir adelante, a levantarme de la cama con una motivación”. Por eso recuerda a quienes la acompañaron durante el proceso:

Después de 44 años de actividad, ha llegado el momento de la despedida. Me jubilo. Gracias por vuestra confianza, por las risas, confidencias y apoyo que recibí en todos estos años y por tratar esta tienda como vuestra casa. Cierro una etapa feliz y agradecida. Fuisteis amigas y cómplices, me llevo cada momento y cada abrazo. Con todo mi cariño y gratitud. Marga García — Fundadora de la tienda Marga Charol

En esta nueva etapa, Marga Charol estará regentada por la tocaya y empleada de la fundadora desde hace 30 años, Marga Segade. Pese a abandonar la dirección del negocio, Marga García no puede evitar estar contenta porque la tienda tenga un relevo y continúe abierta. La emprendedora confía plenamente en su empleada y compañera; “Ella conoce todos los entresijos, a las clientas, sabe muy bien el manejo de la tienda y está perfectamente preparada”, detalla la propietaria.

Las clientas son uno de los pilares fundamentales del negocio y Marga García es consciente de ello: “Nuestro fin es que la gente esté feliz, contenta y a gusto con lo que compra”. Por eso pone en valor la manera de trabajar que conservan en Marga Charol, más cercana y directa: “Aquí atendemos a cada clienta, saludamos y atendemos a todas las personas que entran en la tienda. Ahora la gente está acostumbrada a otro tipo de compra en la que entras a una superficie y te sirves tú mismo”. Durante los años que regentó el local ha presenciado cómo cambiaron las formas de comprar y las preferencias de las clientas, pero también sabe que los consumidores son conscientes de las diferencias entre unas tiendas u otras: “Cuando entras en un establecimiento, tú sabes lo que estás buscando, si quieres que te atiendan o no”. Los productos que venden son de un estilo concreto, por eso hay clientas fieles que llevan desde los inicios de la tienda e incluso segundas y terceras generaciones de la misma familia.

Esta tarde, a las 19.30 h, se celebrará el cambio de testigo con una inauguración a la que acudirán tanto la nueva propietaria, Marga Segade, como la fundadora de Marga Charol, Marga García. A partir de ahora, el reto de la nueva regidora es mantener a estas generaciones de familias que compran en la tienda y seguir con Marga Charol, un comercio a punto de cumplir el medio siglo en la zona vieja.