Eleccións 2027
María Rozas móstrase «a disposición» de Compostela Aberta como candidata á Alcaldía de Santiago
A designación da concelleira de Servizos Sociais decidirase na asemblea da organización política, cuxa data se determinará para os meses de setembro ou outubro
Os primeiros candidatos designados para a Alcaldía de Santiago nas eleccións de maio de 2027 foron a actual rexedora, a nacionalista Goretti Sanmartín, e o voceiro do Partido Popular de Santiago, Borja Verea. Detrás deles viñeron os alcaldables de PSOE e Non Adscritas. Neste último caso, non foi ata xuño cando se desvelou o misterio de se os catro edís expulsados do PSdeG concorrerían ás eleccións, e finalmente fixérono coa edil Mercedes Rosón como candidata.
O PSOE realizou o seu proceso interno e tomou a decisión de que nin os actuais concelleiros do grupo en Raxoi (Marta Abal e Sindo Guinarte), nin o secretario xeral dos socialistas composteláns, Aitor Bouza, sería o candidato para tratar de recuperar a alcaldía que ostentaron tantas décadas na capital galega. Os socialistas decantáronse polo actual delegado do Goberno, Pedro Blanco.
Só queda por descifrar quen concorrerá por parte de Compostela Aberta (CA), unha organización que xa advertiu en primavera que non denominaría ninguén antes do remate do verán. A sorpresa saltou este luns, cando a actual concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, e tenenta de alcaldesa, María Rozas, se amosou a disposición da organización para ser a candidata de CA ás vindeiras eleccións de 2027.
As palabras da concelleira non son un ‘postulamento’ a ser a número 1 das listas da formación que cogoberna de maneira bipartita Compostela dende 2023. Haberá que agardar aínda a que a organización política convoque a súa asemblea. Segundo puido saber EL CORREO GALLEGO, isto ocorrerá entre o entrante mes de setembro e outubro, marxe de datas que xa manexou a formación nas eleccións de 2023.
Volver a gobernar
«Como representante de CA síntome moi orgullosa do noso colectivo, de xente preparada para gobernar cunha perspectiva transformadora e ambiciosa, querendo abrir debates incómodos porque son necesarios. Os avances importantes que fixemos neste mandato no social e na mobilidade, e o anterior coa regularización das vivendas de uso turístico, son feitos que avalan a CA para aspirar de novo a liderar o Goberno de Santiago», afirmaba hai só unhas semanas María Rozas nunha entrevista concedida a este diario.
María Rozas reivindica o traballo desenvolvido por Compostela Aberta en mobilidade e en servizos sociais, coa adxudicación dun novo contrato de transporte público ou o incremento das cuantías das bolsas de comedor escolar, entre outros logros. Avances que ve como un aval para que a súa formación aspire a liderar o Goberno de Santiago nas próximas municipais.
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