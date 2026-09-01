A LA ESPERA DE LA RENOVACIÓN DE LA FLOTA
Una nueva avería deja 'tirado' un autobús urbano en plena praza de Galicia y complica la circulación en Santiago
Ha ocurrido este mediodía en un autocar de la línea P4, que cubre la ruta entre A Sionlla y la céntrica plaza santiaguesa
Una nueva avería en un autobús urbano de Santiago está complicando la circulación del tráfico este martes en la praza de Galicia. Después de que el pasado mes de julio fuera adjudicado el nuevo contrato a la empresa Monbus en el que se contempla la renovación de la flota, los actuales autocares de la capital gallega siguen agonizando mientras esta no llega.
En torno a las 14:00 horas un bus de la línea P4, que cubre la ruta entre A Sionlla y la céntrica plaza santiaguesa, ha dicho basta y se ha apagado sin que su conductor haya podido volver a ponerlo en marcha. Tal y como muestran las imágenes que acompañan a esta noticia, el autocar ha quedado 'tirado' en plena curva frente a la ferretería El Hórreo y, aunque los vehículos pueden esquivarlo, la incidencia está provocando pequeñas retenciones que están poniendo a prueba la paciencia del resto de conductores.
A la espera de los mecánicos
Según ha podido saber este diario, el autocar y su conductor se encuentran a esta hora a la espera de la llegada de los mecánicos con el fin de poder poner en marcha de nuevo el vehículo y devolver la normalidad a este punto clave de la movilidad en Santiago.
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