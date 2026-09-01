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Instalacións deportivas

O PSOE insta a Raxoi a repensar o reparto de horas das piscinas para o Club de Natación de Santiago

Os socialistas recalcan que se trata dunha entidade «única na cidade» que «medra» e alertan de que cos novos horarios «pode acabar con menor posibilidades para adestrar»

A concelleira socialista Marta Abal

A concelleira socialista Marta Abal

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El Correo Gallego

Santiago

A concelleira socialista Marta Abal reclamou este luns ao goberno local que «atenda as demandas do Club Natación Cidade de Santiago ante as consecuencias que poden ter as novas bases para a distribución dos espazos e das horas de uso das piscinas municipais».

Segundo Marta Abal, o club trasladou ao PSOE a súa preocupación porque, «coa baremación prevista nestas bases, previsiblemente perderá horas e espazo de adestramento respecto da situación actual», unha posibilidade que consideran difícil de xustificar.

Dende o Pazo de Raxoi seguen a defender que «no reparto de horas de piscina é a primeira vez que este se vai facer atendendo a unha serie de criterios, mentres até o de agora se facía atendendo a un histórico». En referencia a que a prioridade 1 é para programas e actividades municipais e formativas e a actividade ordinaria non federada e a segunda a adestramentos de ámbito federativo.

Máis de 200 nadadoras

A edil Marta Abal puxo en valor no seu comunicado a traxectoria da entidade, «único club de natación da cidade, con máis de 200 nadadoras e nadadores, que triplicou o número de deportistas dende 2010, competiu na División de Honra e compite en Primeira División Galega». Datos que o PSOE considera que se deben ter en conta á hora de decidir o uso das piscinas municipais.

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«O reparto definitivo dos espazos aínda non se produciu, polo que o Concello está a tempo de actuar».

Marta Abal, edil do PSOE

«O reparto definitivo dos espazos aínda non se produciu, polo que o Concello está a tempo de actuar». Abal advirte de que «non sería razoable que unha entidade que medra acabe con menos posibilidades para adestrar». Abal insiste en que o goberno local «actúe antes de que o problema se materialice» e instou ademais o executivo a «escoitar o club e buscar unha solución». «Solucións hai, e é responsabilidade do goberno do BNG poñelas enriba da mesa», zanxou.

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O PSOE insta a Raxoi a repensar o reparto de horas das piscinas para o Club de Natación de Santiago

O PSOE insta a Raxoi a repensar o reparto de horas das piscinas para o Club de Natación de Santiago
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