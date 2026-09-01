Instalacións deportivas
O PSOE insta a Raxoi a repensar o reparto de horas das piscinas para o Club de Natación de Santiago
Os socialistas recalcan que se trata dunha entidade «única na cidade» que «medra» e alertan de que cos novos horarios «pode acabar con menor posibilidades para adestrar»
A concelleira socialista Marta Abal reclamou este luns ao goberno local que «atenda as demandas do Club Natación Cidade de Santiago ante as consecuencias que poden ter as novas bases para a distribución dos espazos e das horas de uso das piscinas municipais».
Segundo Marta Abal, o club trasladou ao PSOE a súa preocupación porque, «coa baremación prevista nestas bases, previsiblemente perderá horas e espazo de adestramento respecto da situación actual», unha posibilidade que consideran difícil de xustificar.
Dende o Pazo de Raxoi seguen a defender que «no reparto de horas de piscina é a primeira vez que este se vai facer atendendo a unha serie de criterios, mentres até o de agora se facía atendendo a un histórico». En referencia a que a prioridade 1 é para programas e actividades municipais e formativas e a actividade ordinaria non federada e a segunda a adestramentos de ámbito federativo.
Máis de 200 nadadoras
A edil Marta Abal puxo en valor no seu comunicado a traxectoria da entidade, «único club de natación da cidade, con máis de 200 nadadoras e nadadores, que triplicou o número de deportistas dende 2010, competiu na División de Honra e compite en Primeira División Galega». Datos que o PSOE considera que se deben ter en conta á hora de decidir o uso das piscinas municipais.
«O reparto definitivo dos espazos aínda non se produciu, polo que o Concello está a tempo de actuar».
«O reparto definitivo dos espazos aínda non se produciu, polo que o Concello está a tempo de actuar». Abal advirte de que «non sería razoable que unha entidade que medra acabe con menos posibilidades para adestrar». Abal insiste en que o goberno local «actúe antes de que o problema se materialice» e instou ademais o executivo a «escoitar o club e buscar unha solución». «Solucións hai, e é responsabilidade do goberno do BNG poñelas enriba da mesa», zanxou.
- El gallego licenciado en la USC por el que apuesta RTVE para presentar ‘Directo al grano’ tras los cambios de Javier Ruiz, Jesús Cintora y Gonzalo Miró
- Muere María Pardo, la exconcejala de Santiago que gestionó tres años el urbanismo de la ciudad y ejerció de portavoz del PP
- La profesora compostelana que encontró su lugar en Australia: 'En Galicia deberíamos vivir más enfocados en nuestra naturaleza
- A Estrada, el nuevo refugio de los universitarios que no pueden permitirse alquilar en Compostela: 'Antes era muy raro, pero las inmobiliarias ya recibimos consultas
- La reina de las flores: un recuerdo a María Pardo
- El sacrificio de dos compostelanas para conseguir la plaza de maestra tras años de preparación: «É pechar unha etapa que ten detrás moitísimo esforzo»
- Los hosteleros contienen el precio del menú del día en Santiago pese al alza de costes: 16 euros de media y sin cambios al menos hasta enero
- Los compostelanos que resisten a la presión turística: vivir y trabajar en la zona vieja de Santiago